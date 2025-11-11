A raíz del éxito que ha tenido en sus dos primeras temporadas, “El juego del calamar: El desafío” regresa para una tercera entrega, pero ahora con una gran noticia para ti, ya que ahora no solamente serás espectador, sino podrás participar en este exigente reality que te da la posibilidad de ganar un increíble premio de US$4.56 millones. En los siguientes párrafos, Mag El Comercio te explica cómo enviar una solicitud para formar parte de este show lleno de adrenalina, tal como vimos en la serie coreana en la que se basó.

“En ‘Squid Game: The Challenge’, tu forma de jugar define quién eres. A lo largo de esta competencia de telerrealidad, 456 personas de todas las edades, identidades y procedencias de todo el mundo se enfrentarán a una serie de desafíos físicos y mentales. ¿Su objetivo? Ganar el mayor premio en metálico de la historia de Netflix: 4,56 millones de dólares. Cada participante llegó con su propia estrategia, fortalezas y debilidades. Pero con tanto en juego y en una aparente simplicidad, la verdadera personalidad de cada jugador quedará al descubierto”, así describe Tudum al show.

¿Tienes lo necesario? Cómo postularte para la próxima temporada de "Squid Game: The Challenge" y ser uno de los 456 concursantes (Foto: Netflix)

¿CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD PARA APLICAR A LA TEMPORADA 3 DEL REALITY “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

Si eres de las personas que considera que reúne las condiciones para participar en el mayor concurso de telerrealidad de Netflix, te comento que ya está abierto el casting para la tercera temporada. A continuación, te describimos cómo puedes enviar una solicitud para aplicar al reality de competencia extrema.

Lo primero que debes hacer es ingresar al siguiente link: https://squidgamecasting.com/#casting

Luego aparecerán dos opciones. Debes elegir una entre: Casting estadounidense o Casting del Reino Unido

Una vez que hagas clic en uno de ellos, aparecerán las siguientes indicaciones y deberás marcar como te indiquen.

Para participar de "Squid Game: The Challenge 3", debes elegir entre dos opciones para registrarte (Foto: Netflix)

Regístrate para participar en “Squid Game: The Challenge”

“Para solicitar el formulario de solicitud en formatos alternativos o para informarnos si tiene alguna necesidad de acceso o necesita ajustes razonables para interactuar con nosotros de manera efectiva durante su solicitud y proceso de casting, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de casting a access@studiolambert.com”, se lee.

Luego marcar cada recuadro que aparece al lado izquierdo de cada ítem (son dos en total), no sin antes leer cuidadosamente. Estos son:

Lea y haga clic para indicar que acepta las Condiciones de uso.

Todos los datos personales que proporcione serán procesados ​​de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad. Lea y haga clic para indicar que comprende y acepta la declaración de privacidad.

Después podrás comenzar a llenar tu solicitud, aunque para esto debes leer y aceptar los cuatro siguientes requisitos de elegibilidad. También marcar en cada recuadro ubicado al lado izquierdo de cada ítem, los cuales detallamos a continuación:

Tienes o tendrás al menos 21 años al momento de postularte para “Squid Game: The Challenge”.

Debes tener disponibilidad para participar en el programa durante un máximo de 3 semanas. Ten en cuenta que esto puede cambiar a nuestra discreción sin previo aviso.

Deberá tener un pasaporte válido durante todo el período de rodaje y, en caso de ser seleccionado, tener derecho a viajar y entrar legalmente en todos los lugares que especifiquemos (incluidos, entre otros, el Reino Unido y los EE.UU.) en relación con su participación en el Programa y cualquier promoción y publicidad.

Usted no está empleado ni contratado, ni ha estado empleado ni contratado anteriormente por ninguna empresa del Grupo All3 Media (incluida, entre otras, la productora Studio Lambert), del Grupo ITV Studios (incluida, entre otras, la productora The Garden) ni de Netflix, y no es familiar directo de ningún empleado o trabajador de ninguna empresa del Grupo All3 Media (incluida, entre otras, la productora Studio Lambert), del Grupo ITV Studios (incluida, entre otras, la productora The Garden) ni de Netflix.

Ahora sí podrás registrarte completando el siguiente formulario de registro. Ten presente que debes elegir una contraseña:

Nombre de pila

Apellido

Correo electrónico

Verificar correo electrónico

Teléfono móvil

Fecha de nacimiento: DD/MM/AAAA

Contraseña

Verificar contraseña

Posteriormente, debe subir un video de 1 minuto en el que debes hablar de ti, por qué quieres participar en “Squid Game: The Challenge”, cuál sería tu estrategia y qué harías con un premio de 4,56 millones si ganaras. De tener algún problema para grabar el video, debes escribir a support@squidgamecasting.com.

“Por favor, NO incluya información personal o confidencial en su correo electrónico (por ejemplo, dirección, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir, número de seguro social, información financiera, etc.)”, precisaron.

Recomendaciones para grabar el video:

Colocar tu teléfono/dispositivo en modo horizontal.

Sentarte en un lugar tranquilo y bien iluminado para que puedan verte.

No utilizar filtros.

No debe durar más de 1 minuto.

En tipo de video, selecciona entre dos opciones: subir video o enviar url

Una vez que tengas tu video, debes seleccionar cómo enviarla para participar en "Squid Game: The Challenge 3" (Foto: Netflix)

También debes subir al menos dos fotografías recientes. No se permiten sombreros ni gafas de sol. Las fotos deben estar en formato JPG, PNG o GIF y no superar los 5 MB. Te darán la opción de subir hasta cinco fotografías: foto de rostro (obligatoria), longitud completa (obligatoria), foto opcional 1, foto opcional 2 y foto opcional 3.

Después debes elegir entre las opciones Sí o No a dos preguntas que te presentarán. Estas son:

¿Nos autoriza a conservar esta información en la base de datos de colaboradores de Netflix para ponernos en contacto con usted en relación con posibles futuras temporadas del programa?

¿Nos autoriza a conservar esta información en la base de datos de colaboradores de Netflix para ponernos en contacto con usted en el futuro para informarle sobre otros programas que creemos que podrían interesarle?

Luego hacer clic en el “cuadro CAPTCHA” para indicar que el usuario es una persona y no un bot.

Después, clic en “Regístrate”.

Una vez que estés registrados, tienes que iniciar sesión para completar tu solicitud.

“Si se registró previamente y no completó su solicitud, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizó para registrarse”, se lee.

Asimismo, mencionan que “si ya envió una solicitud completa, no podrá iniciar sesión”.

Luego colocar el correo electrónico y tu contraseña. De inmediato, clic en “Iniciar sesión”.

