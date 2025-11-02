Un fenómeno global vuelve a las pantallas. Y es que, con su esperadísima segunda temporada, el famoso reality show “El juego del calamar: El desafío” (en su idioma original: “Squid Game: The Challenge”) está listo para su regreso triunfal en Netflix. Así, si llegaste a esta nota, quizá es porque quieres disfrutar de los nuevos episodios del programa sin problemas. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre su lanzamiento. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda entrega del reality—inspirado en la exitosa serie “El juego del calamar”—retorna al streaming un par de años después de que la primera temporada cautivara a millones de espectadores en todo el mundo.

Además, por si no lo sabías, el impactante show televisivo fue nominado a un Emmy y logró ganarse un prestigioso BAFTA en aquel entonces.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

En la temporada 2 de “El juego del calamar: El desafío”, 456 nuevos participantes ponen a prueba su ingenio, resistencia y alianzas para conseguir un increíble premio de 4,56 millones de dólares que—obviamente—podría cambiarles la vida.

En ese sentido, con giros inesperados y desafíos nunca antes vistos, esta edición del espectáculo lleva la competición al límite: resulta que cada decisión puede suponer la eliminación y solo uno logrará proclamarse vencedor.

MIRA EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

La segunda entrega del reality de Netflix se estrena el martes 4 de noviembre del 2025.

Sin embargo, a diferencia de otros títulos de la plataforma de streaming de la “N” roja, el show está programado para emitirse como un evento de tres semanas con lanzamiento escalonado.​​

Semana 1 - martes 4 de noviembre del 2025 : episodios 1-4.

: episodios 1-4. Semana 2 - martes 11 de noviembre del 2025 : episodios 5-7.

: episodios 5-7. Semana 3 - martes 18 de noviembre del 2025: el resto de episodios hasta el gran final.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

En Estados Unidos, los capítulos de “El juego del calamar: El desafío 2” se estrenan a las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Esto significa que el horario de lanzamiento en diferentes países hispanohablantes sería:​

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

Tal como te puedes imaginar, para ver la temporada 2 del reality show, solo necesitas contar con una suscripción activa a Netflix.

Cabe resaltar que la plataforma ofrece diferentes planes con los que sus usuarios tienen acceso a todo su catálogo de contenido.

"¿Por qué hacer amigos… cuando puedes hacerte millonario?" dice el eslogan promocional de la temporada 2 de "El juego del calamar: El desafío" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí