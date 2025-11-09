Prepárate para seguir viendo el juego más despiadado de la televisión. “El juego del calamar: El desafío” volvió el 4 de noviembre a Netflix con su segunda temporada, prometiendo superar el impacto de la primera entrega. Más adrenalina, más giros inesperados y más alianzas traicioneras marcan el regreso de este fenómeno global que pone a prueba la estrategia, la resistencia y la suerte de sus 456 concursantes, todos compitiendo por un único premio monumental: 4,56 millones de dólares.

Esta nueva edición llega después del enorme éxito internacional de la primera temporada, que se llevó un premio BAFTA y redefinió el concepto de los reality shows de supervivencia.

Netflix ha decidido apostar fuerte por su regreso, construyendo una temporada más impredecible, más intensa y con desafíos completamente nuevos. Desde el primer minuto, los participantes se ven sumergidos en un entorno que combina tensión psicológica, trabajo en equipo y decisiones límite que podrían costarles su permanencia.

¿QUÉ HABRÁ EN LA NUEVA TEMPORADA DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

La temporada 2 de “Squid Game: The Challenge” no solo conserva la esencia que la convirtió en un fenómeno, sino que amplía su escala. Con juegos nunca antes vistos y giros narrativos que prometen dejar a los espectadores sin aliento, esta versión renovada busca ofrecer una experiencia más cinematográfica y emocional. Cada desafío está diseñado para explorar el ingenio y la fortaleza humana bajo presión, lo que convierte cada episodio en un auténtico espectáculo.

LAS FECHAS DE LOS ESTRENOS DE LOS EPISODIOS 5, 6, 7 Y 8

El estreno, dividido en tres tandas, busca mantener al público al borde de los nervios durante tres semanas consecutivas.

Episodios 1-4 - martes 4 de noviembre (ya disponibles)

martes 4 de noviembre (ya disponibles) Episodios 5-8 - martes 11 de noviembre

martes 11 de noviembre Episodio 9 - martes 18 de noviembre

En cuanto a los horarios, los episodios se estrenan a las 8 a.m. GMT en el Reino Unido (lo que equivale a las 3:00 a.m. ET y 12:00 a.m. PT en Estados Unidos), coincidiendo con los lanzamientos globales de la plataforma. Esta sincronización garantiza que los espectadores de todo el mundo puedan sumarse simultáneamente al fenómeno y evitar los temidos spoilers.

El gran final, previsto para el martes 18 de noviembre, promete ser un auténtico evento televisivo. Aunque Netflix mantiene en secreto los detalles del último juego, todo apunta a un desenlace épico cargado de emoción y sorpresas. Con millones de dólares en juego, las tensiones y alianzas estarán al límite, y solo uno podrá salir victorioso.

ASÍ PODRÁS VER LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

Si aún no te has sumergido en el juego, los primeros cuatro episodios ya están disponibles en Netflix. En Estados Unidos, las suscripciones comienzan desde US$6.99 al mes con anuncios, US$15.49 al mes por el plan Estándar, y US$22.99 al mes por el plan Premium, que incluye streaming en 4K y múltiples dispositivos. Así que ponte cómodo, ajusta tu estrategia y prepárate para descubrir quién tiene lo necesario para sobrevivir al desafío más grande del año.

La serie, más allá de su formato competitivo, sigue siendo una poderosa reflexión sobre la naturaleza humana. “Squid Game: The Challenge” demuestra que, incluso sin guion, la ambición, la moral y la supervivencia pueden crear un drama tan intenso como cualquier ficción. Cada jugador enfrenta decisiones que revelan lo mejor y lo peor del espíritu humano, una fórmula que ha consolidado el éxito del formato.

