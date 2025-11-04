Los cuatro primeros episodios de la temporada 2 del reality “El juego del calamar: El desafío” (en su idioma original: “Squid Game: The Challenge”) se lanzaron en Netflix este martes 4 de noviembre del 2025 y, para sorpresa de muchos, el número de competidores pasó de 456 a apenas 42 jugadores al concluir aquella breve tanda de capítulos. Pero, ¿cómo se llegó a esa cifra? Pues, en esta nota, te explico la verdad detrás de esa "masacre“.

Vale precisar que, inspirado en la exitosísima serie “El juego del calamar”, este reality de Netflix ofrece un impresionante premio de 4.56 millones de dólares a un solo ganador.

Así, con desafíos inéditos, giros impredecibles y una competencia aún más feroz, el programa promete seguir conquistando a los fans de las emociones fuertes con su segunda edición.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El juego del calamar: El desafío” - Temporada 2:

¿CÓMO LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO” PASÓ DE 456 JUGADORES A SOLO 42?

1. La primera competencia

ATENCIÓN SPOILERS. Gracias a la información del detrás de cámaras confirmada por Parade, podemos saber exactamente cómo el número de participantes original del reality se redujo a 42.

Resulta que la temporada 2 comenzó con 456 jugadores y, tras el primer desafío llamado The Count (El Conteo), solo quedaron la mitad de concursantes: 228.

Sin embargo, el participante gemelo Raúl (jugador 431) ganó un beneficio, por lo que se le permitió permanecer en el show con la condición de eliminar a 3 jugadores.

Así, con la reducción de 3 concursantes y la incorporación de Raúl al grupo, el primer episodio terminó con 226 competidores.

2. El Pentatlón de Seis Piernas

En el Pentatlón de Seis Piernas (Six-Legged Pentathlon), los jugadores se dividieron en grupos de 10 (y luego de 5). No obstante, como 226 no es divisible entre esos números, el equipo de producción tuvo que hacer algunas modificaciones.

En primer lugar, se reveló que dos jugadores abandonaron el juego antes de su ejecución, así que el número de participantes quedó en 224.

Entonces, tal como indicó una fuente citada por Parade, algunos grupos estuvieron conformados por 3 y/o 4 concursantes... aunque no se mostraron en pantalla. Sea como sea, tras la competencia, el número de jugadores se redujo a 112.

3. Otro nuevo juego

Luego de una votación, 5 participantes más fueron eliminados. De esta forma, 107 concursantes llegaron al devastador desafío Catch (Atrapar).

En ese sentido, después de una serie de pelotas caídas, 33 personas fueron eliminadas. Es decir, nos quedamos con 74 jugadores.

4. Mingle

Antes de Mingle, 2 más fueron eliminados y el número de participantes se redujo a 72.

Además, durante la prueba de la muñeca rusa, la jugadora 303 ganó inmunidad en la competencia. Y, aunque no se mostró en pantalla, ella pudo compartir el beneficio con otra persona.

Así, Mingle comenzó con 70 competidores activos (2 eran inmunes), concluyendo con 42 jugadores .

Por supuesto, en los próximos episodios, veremos qué pasará con ellos durante el juego de canicas que los reducirá a la mitad.

Y tú, ¿quién crees que sea el único ganador de la temporada 2 de “El juego del calamar: El desafío”?

La temporada 2 del reality “El juego del calamar: El desafío" trae consigo desafíos inéditos y giros impredecibles (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí