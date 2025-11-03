Uno de los reality shows más emocionantes de Netflix regresa a las pantallas. Se trata de “El juego del calamar: El desafío” (en su idioma original: “Squid Game: The Challenge”), cuya temporada 2 trae consigo a 456 nuevos concursantes y un increíble premio de 4.56 millones de dólares. Así, ¿te gustaría conocer la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la segunda edición del programa? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que, tal como en la exitosa serie “El juego del calamar”, este reality de Netflix eleva las apuestas más que nunca, con arriesgados desafíos en donde solo uno puede salir victorioso.​​

De esta forma, poniendo a prueba su ingenio, resistencia y alianzas, los participantes deben decidir si realmente vale la pena confiar en los demás.

Y es que, cuando cada paso en falso puede suponer una eliminación, todas sus acciones tienen que—sí o sí—plantearse de manera estratégica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El juego del calamar: El desafío” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”

La segunda entrega del reality de competencia se compone de 10 capítulos en total. Estos se lanzan en tres entregas semanales, según el siguiente calendario:​​

Primera semana

Episodio 1: martes 4 de noviembre del 2025

martes 4 de noviembre del 2025 Episodio 2: martes 4 de noviembre del 2025

martes 4 de noviembre del 2025 Episodio 3: martes 4 de noviembre del 2025

martes 4 de noviembre del 2025 Episodio 4: martes 4 de noviembre del 2025

Segunda semana

Episodio 5: martes 11 de noviembre del 2025

martes 11 de noviembre del 2025 Episodio 6: martes 11 de noviembre del 2025

martes 11 de noviembre del 2025 Episodio 7: martes 11 de noviembre del 2025

Tercera semana

Episodio 8: martes 18 de noviembre del 2025

martes 18 de noviembre del 2025 Episodio 9: martes 18 de noviembre del 2025

martes 18 de noviembre del 2025 Episodio 10: martes 18 de noviembre del 2025 (GRAN FINAL)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

Como es usual en Netflix, los episodios de sus producciones exclusivas llegan a la plataforma desde las primeras horas de su día de lanzamiento.

Horario según país:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR: EL DESAFÍO”?

Tal como mencioné previamente, “El juego del calamar: El desafío” forma parte del extenso catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En el reality “El juego del calamar: El desafío", los participantes deben decidir si vale la pena confiar en los demás o si es mejor jugar en solitario (Foto: Netflix)

