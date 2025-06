Si eres tan fan de “El juego del calamar”, seguro te emocionaste (y probablemente también te rompiste) con el final de su tercera temporada. Esa mezcla de tensión, drama emocional y giros imposibles que solo los surcoreanos saben manejar tan bien volvió a dejarnos pegados a la pantalla, más aún con el desenlace de nuestro protagonista. Y es que cuando pensábamos que todo había terminado para Gi-hun, llega ese suceso que, la verdad, nadie vio venir.

Después de un cierre intenso que dejó muchas preguntas abiertas, ahora empiezan a llegar señales de que “Squid Game” no solo seguirá, sino que podría expandirse a lo grande. ¿Lo más llamativo? Un posible spin-off ambientado en Estados Unidos. Y no es cualquier rumor, ya que esto viene cargado de nombres pesados, cameos inesperados y un director de primer nivel.

EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DEJÓ LA PUERTA ABIERTA

Al final de la serie vimos cómo Seong Gi-hun, interpretado magistralmente por Lee Jung-jae, toma la difícil decisión de sacrificarse para proteger a la hija de Jun-hee (Jo Yu-ri), tras una rebelión fallida dentro de los juegos. Luego, en un giro que nadie esperaba, el Líder (Lee Byung-hun) se traslada a Los Ángeles y es testigo de una partida de ddakji en plena calle. ¿Lo curioso? El reclutador es nada menos que Cate Blanchett.

Sí, la misma Cate Blanchett, dos veces ganadora del Oscar, que aparece como el misterioso vendedor que solía interpretar Gong Yoo. De hecho, es justo lo que da pie a toda esta conversación sobre un posible spin-off en Estados Unidos.

La australiana Cate Blanchett se luce con un traje en el episodio final de la serie surcoreana "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SE HA CONFIRMADO HASTA AHORA?

Aunque Netflix aún no ha soltado el comunicado oficial, medios como Deadline confirmaron en octubre de 2024 que la plataforma ya está desarrollando una versión estadounidense de “Squid Game”. Y no cualquier versión: será dirigida por David Fincher, el mismo genio detrás de “La red social”, “Gone Girl” y las inolvidables “Mindhunter” y “House of Cards”.

El proyecto no sería una simple adaptación en inglés, sino una expansión directa del universo original. Es decir, no están recontando la historia; están extendiéndola. Así que es muy probable que la historia coreana y la estadounidense terminen conectadas.

UN EQUIPO CREATIVO DE PESO

Además de Fincher en la dirección, el guion estaría a cargo de Dennis Kelly, el creador de la serie británica “Utopia”. Si viste esa serie, sabes que su estilo encaja perfecto con el tono oscuro y psicológico de “El juego del calamar”. Según los reportes, el rodaje empezaría en diciembre de este año, aunque como pasa con casi todo en Hollywood últimamente, nada está completamente asegurado.

Y aunque aún no hay reparto confirmado, los rumores sobre Cate Blanchett regresando como reclutadora en la versión estadounidense son cada vez más fuertes. Recordemos que ella ya trabajó con Fincher en “El curioso caso de Benjamin Button”, así que hay una conexión previa que hace que su aparición tenga bastante sentido.

¿DE QUÉ TRATARÁ “SQUID GAME USA”?

Por ahora, los detalles de la trama se mantienen bajo llave, pero lo más probable es que la historia gire en torno a una red similar de juegos mortales, esta vez operando en territorio estadounidense. Lo que no está claro todavía es si veremos personajes nuevos o si algunos rostros conocidos del universo coreano también harán acto de presencia.

Lo que sí parece seguro es que la crítica social —uno de los pilares más importantes de “Squid Game”— seguirá siendo un eje central. Ya podemos imaginar cómo podrían adaptarse esos juegos a la cultura estadounidense, con guiños a problemas sociales propios del país como la desigualdad económica, la crisis del sistema de salud, y el culto al éxito a cualquier precio.

Seong Gi-hun, o también conocido como el Jugador 456 es interpretado por Lee Jung-jae en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO LA VEREMOS?

Acá viene la parte que menos nos gusta: probablemente toque esperar. Si el rodaje arranca en diciembre y considerando los tiempos de producción de una serie de este calibre, lo más optimista sería pensar en un estreno a fines de 2026 o incluso en 2027. Así que paciencia, porque Netflix se lo está tomando con calma y eso puede ser buena señal si están apuntando a algo realmente grande.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.