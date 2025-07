El final de la tercera temporada de “El juego del calamar” no solamente sorprendió a los espectadores, quienes jamás imaginaron el triste destino para el protagonista, también impactó al mismo actor de Seong Gi-hun. Sí, el histrión surcoreano Lee Jung-jae tampoco estaba preparado para lo que le iba a ocurrir a su personaje. ¿Qué dijo al respecto? A continuación, sus palabras exactas.

La exitosa serie gira en torno a Gi-hun, a quien vimos en la primera temporada, en 2021, cuando fue reclutado para formar parte del juego de supervivencia “Squid Game”, el cual terminó ganando, pero al saber cómo se desarrollaron los sangrientos eventos volvió a formar parte de él con la esperanza de convencer a los nuevos participantes que abandonen todo. pese a sus esfuerzos, todo fue en vano, algo que vemos en las dos siguientes entregas.

Seong Gi-hun es interpretado por el actor, premio Emmy, Lee Jung-jae, quien es el participante 456 desde a primera temporada de "El juego del calamar" ("Squid Game").

¿QUÉ OPINÓ LEE JUNG-JAE SOBRE EL DESTINO DE GI-HUN EN “EL JUEGO DEL CALAMAR 3”?

Tras la rebelión de los participantes que no estaban dispuestos a seguir con los juegos, que terminó con la muerte de casi todos, salvo del protagonista, este ya no tenía esas ganas para seguir adelante, algo que cambió cuando Jun-hee queda sola con su recién nacida, por lo que decide ayudarla y proteger a ambas; sin embargo, esto no dura mucho tiempo, luego de que la joven madre se rindiera. Al final, él se queda con la bebé, pero en el último juego decide sacrificarse por el bien de la pequeña que se convierte en la ganadora y única sobreviviente.

“¿Sabes? Lo que más me intrigaba al leer el guion era cómo terminaría todo. Y luego, al llegar a la última página, vi la escena final de Gi-hun y me sorprendí un poco. Pensé: ‘Ah, así que esto es todo. Esta es la decisión que tomó”, señaló en el especial de media hora de Netflix titulado “El Juego del Calamar en Conversación”.

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) en la tercera y última temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

No sólo ello, dijo que pudo sentir el estado de ánimo de Gi-hun. “Y cuando miro hacia atrás y pienso en todos los personajes que he interpretado, visto o leído, lo que hace Gi-hun tiene casi un aire religioso”, indica.

Al respecto, el creador de “El juego del calamar”, Hwang Dong-hyuk, indicó convencido de que el sacrificio de Gi-hun tiene como objetivo ejemplificar lo que deberían ser los humanos: tener la capacidad para diferenciar el bien y el mal, y que la bondad es inherente a ellos.

El bebé fue el ganador de "El Juego del Calamar 3" (Crédito: Netflix)

