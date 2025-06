La tercera temporada de “El Juego del Calamar” volvió a poner en el centro del escenario esa mezcla tan única de tensión, crítica social y estética inolvidable que ya nos tenía atrapados desde la primera entrega. Como fan de la serie desde sus inicios, no puedo evitar emocionarme cada vez que descubro detalles nuevos, sobre todo cuando se trata de los lugares donde se rodaron algunas de las escenas más icónicas. Porque sí, además de la trama brutalmente adictiva, hay algo en los escenarios que te deja con la boca abierta. Y no, no es casualidad.

Desde el principio, la serie ha sabido utilizar sus locaciones para amplificar la historia. No es lo mismo ver a los jugadores enfrentarse a la muerte en un set cualquiera, que hacerlo en un lugar que respira cultura, historia y vida real. Por eso, cuando supe dónde se grabaron muchas de las escenas de la tercera temporada, sentí que tenía que compartirlo contigo. Y no solo para que puedas planear tu próximo viaje a Corea del Sur (aunque eso sería genial), sino para que entiendas cómo estos espacios reales ayudaron a construir un universo tan potente como el de “Squid Game”.

La Temporada 3 de "El juego del calamar" se estrenó oficialmente en Netflix el viernes 27 de junio (Foto: Netflix)

¿DÓNDE SE GRABÓ “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

1. Seúl: entre lo cotidiano y lo surreal

Comencemos por donde casi todo en Corea tiene su corazón: Seúl. En esta ciudad vibrante se grabaron varias de las escenas más memorables de la serie, incluyendo las de los personajes principales antes de ser arrastrados a los juegos. Si has visto a Gi-hun (Lee Jung-jae) corriendo por las calles o fumando junto a Cho Sang-woo (Park Hae-soo), probablemente estabas mirando Ssangmun-dong, un barrio residencial del distrito de Dobong.

Pero no solo eso. La estación de metro Seoul Forest, ubicada en el distrito de Seongdong, también aparece, y fue ahí donde Gi-hun tuvo ese encuentro incómodo (e inolvidable) con el Reclutador, interpretado por Gong Yoo. Seúl también te permite disfrutar del teleférico de Namsan y la famosa Torre N de Seúl, ambos visibles en tomas que mezclan la belleza de la ciudad con el misterio de la serie.

2. Incheon: el portal al juego

Incheon no solo es conocida por su aeropuerto internacional, sino también por su cercanía a varios puntos importantes para la serie. En la tercera temporada, volvimos a ver escenas grabadas en el Aeropuerto de Incheon, ese lugar que representa la frontera entre el mundo real y el otro mundo, el del juego.

Además, Incheon tiene otros puntos interesantes como la Isla Wolmido y el Parque Temático Wolmi, donde se rodaron varias secuencias que nos recordaron que, a veces, la diversión infantil puede adquirir tonos bastante siniestros. Y aunque no veas juegos reales de vida o muerte allí, te aseguro que la atmósfera tiene ese toque que mezcla lo nostálgico con lo inquietante.

3. Daejeon: el laboratorio de los juegos

Una joya poco mencionada pero crucial para el desarrollo de la tercera temporada fue la ciudad de Daejeon. Allí se encuentra el Parque Científico Daejeon Expo, un lugar que sirvió como centro de operaciones para construir los increíbles sets donde se desarrollaron muchos de los juegos.

Lamentablemente, los sets ya fueron desmantelados, pero si eres como yo —que disfruta ver el “detrás de escena”—, es fascinante saber que fue aquí donde nacieron los colores estridentes, los pasillos imposibles y los juegos que tanto nos impactaron. Como dijo el diseñador de producción Chae Kyoung-sun: “Cuanto más simple es el juego, más difícil se vuelve diseñar el set”.

4. Jeju: una isla mencionada, pero inolvidable

Aunque ninguna escena fue filmada directamente en la Isla de Jeju, su mención en la serie no es gratuita. Este lugar es un verdadero paraíso natural en Corea del Sur y tiene una fuerte carga simbólica dentro del relato. Sus playas de arena blanca y sus montañas cubiertas de niebla aportan un contraste brutal con los espacios cerrados y opresivos de los juegos.

Muchos fanáticos (yo incluida) han viajado a Jeju solo para sentirse un poco más cerca del universo de El Juego del Calamar. No hay juegos mortales, pero sí una sensación de estar en un lugar donde la historia podría fácilmente continuar.

5. La isla secreta: Seongapdo, inaccesible pero real

Ahora, si hablamos de misterio, hay que hablar de Seongapdo. Esta isla privada, ubicada en la costa de Incheon, es el lugar donde se desarrollan los juegos en la serie. No se puede visitar (al menos no sin permisos especiales), pero solo saber que existe le da una capa extra de realismo a la historia.

Es el lugar ideal para esconder una red secreta de millonarios sádicos, ¿no te parece? Si decides hacer un recorrido por la costa de Incheon, puedes verla a la distancia… aunque probablemente prefieras no acercarte demasiado. No sea que termines firmando un contrato sin querer.

Lee Byung-hun interpreta al Líder dentro de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

“El juego del calamar” está disponible en Netflix para todos los suscriptores. Puedes ver las tres temporadas completas en idioma original (coreano) con subtítulos, o elegir el doblaje al inglés o español si lo prefieres. Para una experiencia más auténtica, te recomiendo verla en versión original. Solo asegúrate de tener algo para morder durante los episodios porque los nervios están garantizados.

