En la tercera temporada de “El juego del calamar”, la historia del Jugador 388, Dae-ho, toma un giro trágico y profundamente humano. Pero lo que debería haber sido una revelación poderosa y empática, se vio empañada por un error de traducción en los subtítulos de Netflix. Algunos espectadores notaron que la confesión de Dae-ho sobre su pasado militar fue malinterpretada en la versión en inglés, alterando drásticamente cómo el público internacional percibió sus acciones.

Dae-ho fue uno de los personajes más queridos de la segunda temporada. Su participación destacada en el Pentatlón de seis piernas lo convirtió en un símbolo de valentía y esfuerzo. Además, al final de la temporada, se unió a la rebelión de Gi-hun contra los guardias del juego, lo que parecía confirmar su compromiso con la causa y su coraje inquebrantable. Sin embargo, durante la batalla final, Dae-ho se asustó y finalmente huyó cuando más lo necesitaban.

Antes del enfrentamiento final en la temporada 2, Dae-ho aparentemente asumió que podría lidiar con la lucha contra los guardias (Foto: Netflix)

LA HISTORIA REAL DE DAE-HO SOBRE SU SERVICIO EN LA MARINA FUE MAL TRADUCIDA

Esta reacción desconcertó a los seguidores de la serie. Muchos intentaron justificar su comportamiento señalando un posible trastorno de estrés postraumático (TEPT) por su supuesto servicio en la Marina.

Pero todo cambió en la tercera temporada cuando Dae-ho revela su verdadero pasado durante el juego de las escondidas. En los subtítulos en inglés, se sugiere que nunca sirvió en el ejército, lo que lo hace parecer un farsante. Sin embargo, la traducción original en coreano dice que fue parte del “servicio social” , una forma alternativa de cumplir el deber nacional en Corea del Sur.

El servicio social está destinado a personas que no son aptas para el servicio militar obligatorio. Aunque reciben un entrenamiento básico y pueden manejar armas en situaciones controladas, no participan en combates reales. Dae-ho sí había usado un arma, pero nunca en situaciones de vida o muerte. Su afirmación de que “nunca disparó correctamente” ahora cobra otro significado: no era cobardía, sino falta de preparación emocional y táctica.

La verdad sobre su pasado militar cambia significativamente la percepción de su historia (Foto: Netflix)

ESTA INFORMACIÓN CAMBIA LA PERCEPCIÓN QUE HABÍA DEL PERSONAJE

En lugar de ser un mentiroso egoísta, Dae-ho se convierte en una víctima de un sistema que mide el valor de los hombres por su desempeño militar. Mintió sobre su pasado no por malicia, sino por miedo a ser considerado débil, especialmente frente a su padre, quien lo maltrataba y lo presionaba para alcanzar una masculinidad impuesta y agresiva.

Dae-ho incluso se tatuó falsamente el símbolo de la Infantería de Marina para cumplir con las expectativas distorsionadas de su entorno. Su vergüenza no solo respondía a no haber combatido, sino a la profunda inseguridad de no sentirse suficiente como hombre en una sociedad donde la identidad masculina se mide con rigidez. Sus mentiras, por tanto, no nacieron del ego, sino de la necesidad de ser aceptado.

La narrativa de la serie, una vez comprendida correctamente, permite sentir empatía hacia Dae-ho. Él no fue un héroe clásico, pero tampoco un cobarde. Fue alguien atrapado entre su necesidad de redención y los traumas no resueltos de su vida. La serie sugiere que sus conflictos familiares, su identidad silenciada y su desesperado intento de encajar fueron lo que finalmente lo quebraron.

Lo verdaderamente trágico es que la traducción incorrecta empañó ese matiz. Al eliminar la referencia al servicio social y reemplazarla con una supuesta mentira directa, se distorsionó la esencia del personaje. Lo que debía ser un momento de comprensión para el público se volvió una fuente de decepción injusta hacia Dae-ho.

En retrospectiva, la serie perdió una valiosa oportunidad narrativa. Si la historia de Dae-ho hubiera sido traducida fielmente, su muerte habría tenido un peso emocional mucho más profundo. La audiencia habría podido ver no solo su fracaso, sino su lucha interna y su humanidad. En un mundo como el de “El juego del calamar”, lleno de brutalidad y desesperanza, los matices importan. Y la historia de Dae-ho merecía contarse bien.

