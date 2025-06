CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera y última temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés), mientras Gi-hun (Lee Jung-jae) insiste en acabar con los juegos deshumanizantes de una vez por todas, el Líder (Lee Byung-hun) se esfuerza por quebrantar la fe del Jugador 456 en la humanidad. A pesar de su rebelión fallida y el asesinato de su amigo, el protagonista de la aclamada serie surcoreana de Netflix sigue luchando por salvar a algunas participantes. Después de esa batalla de voluntades, se presenta una escena impactante. ¿Qué significa?

Luego de que el Jugador 456 supera los siguientes juegos, presencia la muerte de otros aliados y salva a la bebé recién nacida de Jun-hee/ Jugadora 222 (Jo Yuri), llega a la final junto a otros siete participante y a la hija de Jun-hee que toma el lugar de su madre en el juego. En ese momento, la bebé se convierte en el objetivo de los supervivientes, lo que obliga a Gi-hun a amenazar a sus rivales.

Más tarde, el Líder le revela su verdadera identidad a Gi-hun y le entrega un cuchillo para que pueda eliminar a los competidores que amenazan con deshacerse de la bebé. El protagonista de “Squid Game” lo considera, pero al final decide no traicionar sus ideales, algo que The Front Man no hizo cuando tuvo la oportunidad.

El Líder (Lee Byung-hun) viaja a Estados Unidos para visitar a la hija de Gi-hun al final de la tercera temporada de "Squid Game" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ EN LA ÚLTIMA ESCENA DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Después de lo que sucede con el Jugador 456 en el último juego, el Líder viaja a Los Ángeles, Estados Unidos, para hacer una visita a la hija de Gi-hun. Mientras abandona el lugar, ve a dos personas jugando ddakji. Un hombre aparentemente desesperado en un callejón y una mujer en traje, que sin duda es una reclutadora estadounidense. El papel fue interpretado por la ganadora del Oscar Cate Blanchett.

El Líder baja la ventanilla del automóvil e intercambia una mirada cómplice con la reclutadora antes de marcharse. La mujer continúa con el juego de ddakji, estableciendo el futuro de “El juego del calamar”.

“Pensamos que tener a una mujer como reclutadora sería más dramático e intrigante”, dijo el creador Hwang Dong-hyuk a Tudum. “Y en cuanto a por qué Cate Blanchett, es simplemente la mejor, con un carisma inigualable. ¿A quién no le encanta? Así que nos alegró mucho que apareciera. Necesitábamos a alguien que pudiera dominar la pantalla con tan solo una o dos palabras, que es exactamente lo que hizo. Si Gong Yoo es la reclutadora coreana, pensé que sería la persona perfecta para la reclutadora estadounidense, aportando un final breve pero cautivador e impactante a la historia”.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ÚLTIMA ESCENA DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

Por supuesto, la última escena de la tercera temporada de “El juego de calamar” es una referencia al spin-off estadounidense que está en desarrollo de la mano de David Fincher (”House of Cards”, “Mindhunter”).

Pero también es una muestra de que a pesar de los esfuerzos de Gi-hun y sus aliados, los juegos continúan. El mundo no ha cambiado, los hombres siguen dispuestos a participar en el juego guiados por su ambición y los VIP siguen financiando las deshumanizadoras competencias.

“Pensé que era un final increíble, imposible de predecir”, señaló Lee Byung-hun. “A pesar de los nobles esfuerzos de tanta gente, el mundo sigue igual que antes”.

Cate Blanchett interpreta a una reclutadora en la última escena de "Squid Game" que demuestra que los juegos no han terminado y están en todo el mundo (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La tercera temporada de “El juego del calamar” está disponible en Netflix desde el 27 de junio de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la exitosa serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí