Tras una rebelión fallida, la muerte de un amigo y una traición secreta, Gi-hun (Lee Jung-jae) se ve obligado a volver a la competencia en la tercera y última temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés). Él y los jugadores supervivientes se ven envueltos en juegos cada vez más letales que ponen a prueba la determinación de todos. Aunque ha perdido mucho, Gi-hun continúa empeñado en poner fin al juego. ¿Lo logrará? ¿Quiénes conforman el elenco de los nuevos episodios de la aclamada serie coreana de Netflix?

El director, guionista y productor ejecutivo de la serie, Hwang Dong-hyuk, explicó a Tudum que la tercera entrega explorará cómo Gi-hun continúa tras su devastadora pérdida. “Gi-hun se siente abrumado por una profunda sensación de derrota y remordimiento. En la tercera temporada, veremos cómo Gi-hun regresa al ruedo y afronta los desafíos que le esperan”.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yuri, Lee David y Roh Jae-won son algunos de los actores que regresan en la tercera temporada de “El juego del calamar”. Pero ¿quién es quién en los nuevos capítulos del drama de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

1. Lee Jung-jae como Gi-hun (Jugador 456)

Lee Jung-jae, quien también apareció en “Star Wars: The Acolyte”, “Hunt”, “The Housemaid” y “New World”, vuelve a interpretar a Gi-hun, quien se pregunta por qué los organizadores del juego no lo asesinaron como a los otros rebeldes. Tras recuperarse de su fracaso y la pérdida de su amigo, el Jugador 456 busca la manera de detener los juegos, aunque ya no cuenta con el respaldo de sus compañeros.

2. Lee Byung-hun como Líder

Hwang In-ho, que fue parte de “Terminator Génesis”, “Los siete magníficos”, “G.I. Joe: El origen de Cobra”, “I Saw the Devil” y “La partida de go”, regresa como Hwang In-ho, mejor conocido como The Front Man, el líder supervisor del juego. En los nuevos episodios, recibe a los misteriosos VIP y tiene una propuesta para Gi-hun.

3. Wi Ha-jun como Hwang Jun-ho

Wi Ha-joon, conocido por producciones como “Bad and Crazy”, “Las hermanas”, “Midnight”, “El monstruo de la vieja Seúl” y “El romance de medianoche en hagwon”, retoma el rol de Hwang Jun-ho, el hermano del Líder que continúa su búsqueda de la esquiva isla, sin saber que hay un traidor entre ellos.

4. Park Sung-hoon como Hyun-ju (Jugadora 120)

Park Sung-hoon, que previamente ha trabajado en “La gloria”, “Psychopath Diary”, “Hacia el círculo”, “La reina de las lágrimas” y “The Kidnapping Day”, da vida a Hyun-ju (Jugadora 120), una exsoldado de las fuerzas especiales y mujer trans que se unió a la rebelión de Gi-hun en la temporada 2 de “Squid Game” y que ahora debe seguir compitiendo para sobrevivir.

5. Yim Si-wan como Myung-gi (Jugador 333)

Im Si-wan, que apareció en producciones como “El amor es la meta”, “Vida incompleta”, “Extraños del Infierno”, “Summer Strike” y “Identidad desbloqueada”, vuelve a interpretar a Myung-gi (Jugador 333), un ex YouTuber que perdió dinero como resultado de una estafa de criptomonedas. En los nuevos episodios, intenta ganar a cualquier precio y presiona a su exnovia para que haga lo mismo.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 3 de “El juego del calamar”:

Kang Ha-neul como Dae-ho (Jugador 388)

Yang Dong-geun como Yong-sik (Jugador 007)

Kang Ae-sim como Geum-ja (Jugadora 149)

Jo Yuri como Jun-hee (Jugadora 222)

Lee David como Min-su (Jugador 125)

Roh Jae-won como Nam-gyu (Jugador 124)

Park Gyu-young como No-eul

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “la tercera y última entrega de ‘El juego del calamar’ sigue a Gi-hun (Lee Jung-jae) tras perder a su mejor amigo en el juego y quedarse sin esperanza por culpa del Líder (Lee Byung-hun), que ha ocultado su verdadera identidad para infiltrarse en el juego. Gi-hun continúa empeñado en poner fin al juego, pero el Líder planea su siguiente movimiento y las decisiones de los supervivientes derivan en consecuencias cada vez peores a medida que avanzan las rondas.

El mundo entero se muere de ganas por ver el gran final escrito y dirigido por Hwang Dong-hyuk, que ha prometido cerrar esta historia épica como se merece. ¿Se impondrá la humanidad en el escenario más cruel posible? Los aficionados de todo el mundo están ansiosos por conocer la respuesta.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La tercera temporada de “Squid Game” se estrenará el viernes 27 de junio de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la exitosa serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

