CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Noche estrellada” es el título del segundo episodio de la tercera y última temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés), que para muchos fans es el capítulo más salvaje de la serie coreana de Netflix creada por Hwang Dong-hyuk. Empieza con la guardia rosa rebelde, No-eul (Park Gyu-young), eliminando al médico al que amenazó para salvar a Gyeong-seok/ Jugador 246 (Lee Jin-wook) de una muerte segura. En tanto, los sobrevivientes continúan con el cuarto juego de la competencia, las escondidas. Mientras los del de azul se esconden hasta encontrar la salida, los de rojo los buscan para asesinarlos y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Después de su rebelión fallida y la muerte de su amigo Jung-bae, Gi-hun/Jugador 456 (Lee Jung-jae) ha perdido la fe en la humanidad y empieza su descenso a la oscuridad. Con navaja en mano, busca a Dae-ho/ Jugador 388 (Kang Ha-neul), a quien considera responsable de la muerte de los rebeldes, ya que no volvió con las municiones.

Mientras los seguidores de Seon-nyeo/ Jugadora 044 (Chae Kook-hee) la siguen en su camino a la salida supuestamente guiado por las almas de los participantes muertos, Myung-gi / Jugador 333 (Yim Si-wan) y Nam-gyu/ Jugador 124 (Roh Jae-won) unen fuerzas para atrapar a sus víctimas, y Im Jeong-dae/ Jugador 100 (Song Young-chang), sacrifica a otros compañeros para salvarse en el segundo episodio de la temporada final de “Squid Game”.

Seon-nyeo/ Jugadora 044 (Chae Kook-hee) muere a manos de Park Min-su/ Jugador 125 ( Lee David) en la tercera y última temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

El nacimiento de la bebé de Jun-hee y la muerte de la Jugadora 120

Luego de cambiar de lugar con su hijo Park Yong-sik/ Jugador 007 (Yang Dong-geun), Jang Geum-ja/ Jugadora 149 (Kang Ae-sim) decide ayudar a Jun-hee/ Jugadora 222 (Jo Yuri). Al notar que son las más débiles, Hyun-ju/ Jugadora 120 (Park Sung-hoon) se ofrece a protegerlas. Su alianza resulta beneficiosa para las tres debido a que tienes los tres tipos de llaves que se necesitan para abrir las puertas y atravesar la salida.

Gracias a la Jugadora 120, la anciana y la mujer embarazada sobreviven a varios ataques. No obstante, Jun-hee se lastima el tobillo y entra en trabajo de parto. Geum-ja la ayuda en el alumbramiento y Hyun-ju se encarga de buscar la salida. Cuando la localiza tiene la posibilidad de marcharse sola, ya que sus compañeras le entregaron sus llaves. Pero decide volver por su equipo. Aunque loable, esa decisión le cuesta la vida.

A pesar de que lograron su pase a la siguiente ronda, Myung-gi y Nam-gyu acuerdan eliminar a todos los participantes posibles para elevar sus ganancias. En la puerta de una de las habitaciones se encuentra con la Jugadora 120 y no duda en apuñalarla. Se arrepiente al ver que estaba con Jun-hee, pero se aleja antes de que su compañero también ataque.

Hyun-ju/ Jugadora 120 (Park Sung-hoon) murió protegiendo a la Jugadora 222 y a la Jugadora 149 en el segundo episodio de la última temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

La muerte de Dae-ho a manos de Gi-hun

Cuando el protagonista de “El juego del calamar” finalmente encuentra a Dae-ho, se enfrenta a él para aplacar su propia culpa. Aunque el Jugador 388 admite que mintió sobre ser un marine y se disculpa por su cobardía, el Jugador 456 lo asesina con sus propias manos, confirmando que ha perdido la fe en la humanidad.

Por otro lado, la Jugadora 044, quien sacrificó a sus seguidores, también encuentra la salida, pero se da cuenta de que necesita las tres llaves para abrirla. En su búsqueda se topa con el Jugador 100, quien le ofrece las llaves que tienen. Antes de que puedan cruzar el umbral juntos, el Jugador 100 la empuja y se marcha solo, dejando a la Jugadora 044 a merced de Park Min-su/ Jugador 125 ( Lee David), que en medio de las alucinaciones producidas por las drogas, la asesina.

El sacrificio de una madre

Después de la conmoción por la muerte de la Jugadora 120, Geum-ja y Jun-hee siguen su rastro de sangre para llegar a la salida. Antes de que puedan cruzar, el Jugador 007 aparece desesperado por encontrar una víctima, ya que el tiempo se termina y no ha logrado matar a nadie. Su madre se ofrece a morir para salvarlo, pero él se niega a lastimarla.

En su lugar va tras la Jugadora 222, quien lleva en brazos a su bebé. Para evitar esa muerte, la anciana apuñala a su propio hijo entre lágrimas. El juego termina y los que no completaron su misión son eliminados. Geum-ja súplica a los guardias rosas que le perdonen la vida a su hijo, pero no la escuchan y terminan el trabajo, mientras la madre grita. Él fue la razón por la que entró a “El juego del calamar” y no pudo salvarlo.

Geum-ja/ Jugadora 149 (Kang Ae-sim) apuñaló a su propio hijo para salvar a la Jugadora 222 y a su bebé en el episodio 2 de la última temporada de "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La tercera temporada de “El juego del calamar” está disponible en Netflix desde el 27 de junio de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la exitosa serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí