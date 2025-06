No hay duda de que “Squid Game”, el fenómeno global de Netflix, supo mantenernos al borde del asiento durante tres temporadas y en eso me incluyo. Con sus juegos mortales, dilemas morales y una crítica social afiladísima, esta producción surcoreana dejó una huella imborrable y que será difícil de superar por alguna otra producción. Pero ahora que la temporada 3 llegó a su fin y que vimos el esperado enfrentamiento entre Seong Gi-hun y el Líder (Hwang In-ho), es difícil no quedarse pensando en ciertos momentos que no terminaron de cerrar del todo.

Y no me malinterpretes: disfruté muchísimo esta última entrega como seguramente tú también lo hiciste. Los nuevos juegos, como el escondite y esa versión escalofriante de saltar la cuerda, fueron brutales. Pero a medida que fui procesando el final, empecé a notar algunas inconsistencias y detalles que, sinceramente, me dejaron más preguntas que respuestas. Así que aquí te comparto esas cosas que quizá tampoco te hicieron mucho sentido y que han generado debate en las redes sociales de todo el mundo.

COSAS SIN SENTIDO EN “EL JUEGO DEL CALAMAR 3”

1. El misterio del recién nacido

Empecemos con lo más extraño y que más confusión ha generado, al menos para mí: la bebé del jugador número 222 (Kim Jun-hee). En plena ronda de escondidas, ella da a luz mientras se oculta. ¿Cómo nadie escuchó sus gritos? ¿Y el llanto del bebé? La tensión era altísima, pero esa escena rompió un poco la lógica interna de la serie. Además, su niña llegó al mundo casi de inmediato tras romper la fuente, obviando las contracciones y el tiempo que suele pasar para una correcta dilatación femenina.

Además, me llamó la atención lo poco realista que fue todo lo relacionado con el cuidado del bebé. Lo vimos alimentado una vez por su madre y luego por un guardia durante el banquete final (esa parte nos generó muchísima ternura, no podemos negarlo). Después de ambas ocasiones, nada de nada. Y considerando lo que implica tener un recién nacido (pañales, higiene, llanto constante, etc.), da la impresión de que los guionistas se tomaron varias licencias para hacer avanzar la historia.

La bebé de la Jugadora 222 de "El Juego del Calamar" (Foto: Netflix)

2. Las cuentas que no cierran

Otra cosa que me hizo ruido fue la matemática durante el juego del escondite. Te explico: había 60 jugadores y se dividieron en dos grupos, rojos y azules. Según las reglas, un jugador rojo debía eliminar a un azul para pasar. Pero al final se dijo que 35 jugadores fueron eliminados, lo que no termina de cuadrar.

Sabemos que algunos jugadores, como el 333 (Im Si-wan) y el 124, eliminaron a más de un oponente, dejando a otros sin rivales a los que atacar. Pero, aun así, la cifra final no parece del todo consistente. Entiendo que se trate de un juego caótico, pero si algo caracteriza a “Squid Game”, es que hasta ahora la lógica matemática había sido implacable. Esta vez, no tanto, o quizá sí y nos estamos haciendo muchas bolas.

Dae-ho (Jugador 388), interpretado por Kang Ha-neul en "El juego del calamar", durante el juego del escondite (Foto: Netflix)

3. El escape imposible del jugador 246

Una escena que me desconcertó fue cuando el jugador número 246 intenta escapar en un barco a toda velocidad. A simple vista parecía que se alejaba bastante de la isla. Sin embargo, más adelante, cuando señala la ubicación al detective, la isla está justo ahí, a la vuelta de la esquina.

Un usuario en Reddit lo dijo perfecto: “Por la velocidad y dirección del bote, parecía que había escapado muy lejos. Pero la isla seguía cerca, y la niebla solo la ocultaba parcialmente”. Incluso el tiempo que le toma al detective encontrarlo parece excesivo, considerando lo cerca que estaban. Detalles así restan un poco de credibilidad a un desenlace que por momentos se sentía muy bien construido.

4. ¿Y la guardia costera?

Esto puede parecer menor, pero en un mundo tan controlado y corrupto como el de “Squid Game”, es raro que nadie más note un enorme barco navegando cerca de una isla secreta. No hay ni una sola mención a guardacostas, radares o algún sistema de monitoreo marítimo.

En especial porque, en esta tercera temporada, se sugiere que los juegos ya tienen una escala más internacional. Entonces, ¿cómo es que un barco con jugadores desaparecidos cruza zonas marítimas sin que nadie lo cuestione? En una serie que siempre ha trabajado bien el sentido de encierro y vigilancia, este detalle se sintió muy fuera de lugar.

5. El sistema de votación... ¿conveniente?

Uno de los momentos más poderosos del final fue el sacrificio de Seong Gi-hun para salvar al bebé. Sin embargo, algunos fans se preguntan por qué no simplemente terminaron el juego con una votación, como sucedía en temporadas anteriores.

La explicación está en un cambio de reglas introducido después de la segunda temporada: ahora, los jugadores solo pueden votar para abandonar el juego en un momento específico, no en cualquier instante. Aun así, parece una modificación hecha “a la medida” del final que querían mostrar.

El último juego de la tercera temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

