Tengo que ser honesto: terminé la tercera temporada de “El juego del calamar” con el corazón en la mano. Después de años siguiendo la historia de Gi-hun (interpretado magistralmente por Lee Jung-jae), la serie coreana de Netflix no solo cerró su historia, sino que lo hizo con una serie de giros argumentales que me dejaron en shock. En serio, pensé que ya nada podía sorprenderme después de lo de Il-nam en la primera temporada, pero me equivoqué.

La temporada final fue una montaña rusa emocional: traiciones, sacrificios, revelaciones inesperadas y un final que, honestamente, todavía estoy procesando. Como fan de “Squid Game”, sentí que este cierre fue a la vez brutal y poético. Y si tú también la viste, seguro sabes de qué hablo. Pero por si te lo perdiste (o simplemente quieres revivir el caos), acá te cuento los giros más impactantes del final de “El Juego del Calamar 3”.

LOS GIROS QUE NADIE SE ESPERABA EN “EL JUEGO DEL CALAMAR”

1. Un bebé gana “El juego del calamar”

Vamos a empezar con lo más inesperado: un recién nacido gana el juego. Sí, leíste bien. La hija de la jugadora 222 termina siendo la última “superviviente” de la edición final. Es un giro que busca ser simbólico —la esperanza en medio del horror, la pureza ganando sobre la corrupción— pero que, francamente, me sacó de cuadro. ¿Cómo sobrevivió un bebé en esas condiciones? A nivel narrativo puede tener sentido, pero fue tan inesperado y rebuscado que parecía salido de otra serie. Además, es poco realista que alguien que solo tiene horas de nacido pueda sobrevivir a las condiciones dentro de las instalaciones de los juegos.

El bebé de la Jugadora 222 de "El Juego del Calamar" (Foto: Netflix)

2. Gi-hun estrangula a Dae-ho: el punto más oscuro del Jugador 456

Desde el inicio de “Squid Game”, Gi-hun fue nuestro faro moral. Siempre intentando hacer lo correcto, incluso en el infierno. Por eso me dejó helado verlo perder el control por completo y estrangular a Dae-ho con sus propias manos en el juego del escondite. Esa escena no solo marcó un quiebre brutal en su personaje, sino que mostró cómo incluso el más noble puede romperse ante tanta desesperación.

Dae-ho (Jugador 388) es interpretado por Kang Ha-neul en "El juego del calamar".

3. Myung-gi, el villano que cruzó todos los límites

Sabíamos que Myung-gi era un estafador sin escrúpulos. Pero jamás imaginé que llegaría al punto de intentar matar a su propio bebé recién nacido por dinero. Este giro lo convirtió en un villano casi caricaturesco, pero me atrapó igual porque me recordó algo que “El juego del calamar” nunca dejó de decirnos: la codicia no tiene límites cuando el sistema te destroza desde adentro.

Yim Si-wan como Myung-gi (Jugador 333) en la tercera y última temporada de la serie coreana "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

4. El suicidio de Geum-ja tras matar a su hijo

Uno de los momentos más tristes y complejos de la temporada fue la decisión de Geum-ja de asesinar a su hijo Young-sik, solo para proteger a Jun-hee y su bebé. Ella siempre lo defendió, incluso cuando él no lo merecía, pero en esa escena no hubo espacio para el amor ciego, solo para la supervivencia. El hecho de que luego se quitara la vida me impacto porque, aunque fue una decisión heroica, también fue demasiado para su corazón de madre.

Yang Dong-geun como Yong-sik (Jugador 007) y Kang Ae-sim como Geum-ja (Jugador 149) en la tercera y última temporada de la serie coreana "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

5. El regreso de los soldados rosas… y el Capitán Park

¿Se acuerdan del Capitán Park? Ese tipo que parecía un mercenario cualquiera terminó revelando que en el pasado fue un soldado rosa. Woo-seok encuentra su viejo uniforme y dinero escondido, y ahí todo cobró sentido. En un mundo como el de “Squid Game”, las máscaras no solo tapan rostros, también pasados. Este giro me hizo pensar en cuántos otros “villanos” antes fueron víctimas del mismo sistema.

6. La isla explotó… literalmente

Uno pensaría que después de tantas investigaciones, finalmente la policía o algún gobierno haría justicia. Pero no. El Líder In-ho detona la isla antes de que puedan rescatar evidencia. Todo se va al demonio. Otro recordatorio de que, en este mundo distópico, el poder siempre tiene una salida, y la justicia rara vez gana. Me dio mucha rabia ver eso, pero admito que fue un giro muy bien ejecutado y que da pie a que haya una posible continuación de este universo.

7. Cate Blanchett y el spin-off estadounidense

Al final, aparece Cate Blanchett como reclutadora en Los Ángeles, jugando ddakji en plena calle. Eso no solo fue un cameo épico, sino una señal clara de que Netflix está preparando el terreno para un spin-off americano. Se rumorea que David Fincher estaría detrás del proyecto, y con esa escena ya no me parece tan descabellado. El universo de “El Juego del Calamar” está lejos de terminar.

Cate Blanchett en el capítulo final de la tercera temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

8. No-eul salva a Gyeong-seok: un rayo de humanidad

En medio de tanta oscuridad, No-eul, una soldado rosa, toma una decisión valiente: salva a Gyeong-seok durante la rebelión. Me agarró desprevenido. Ella pudo simplemente mirar hacia otro lado, pero eligió arriesgarlo todo. Fue uno de esos momentos que te hacen recuperar un poquito la fe en la humanidad, aunque sea por unos segundos.

Park Kyoo-young como Kang No-eul en una escena de la temporada 3 de la serie coreana "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

