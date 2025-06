La tercera y última temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés) se estrenó el 27 de junio de 2025, así que, los fanáticos de la exitosa serie coreana de Netflix ya pueden disfrutar de los últimos episodios. Los que están en medio de una emocionante e impactante maratón se preguntan si la entrega final incluye una escena post-créditos que revele el futuro del drama creado por Hwang Dong-hyuk. A continuación, te cuento lo que se sabe al respecto.

Aunque Gi-hun está en su punto más bajo luego de que su rebelión fracasó y la mayoría de sus aliados fueron asesinados, la competencia continúa y a pesar de que se niega a participar en las votaciones de cada ronda, no puede evadir los juegos, que cada vez se vuelven más complicados y violentos.

Mientras el detective Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun) sigue buscado la esquiva isla con la esperanza de volver a tener al frente a su hermano, The Front Man (Lee Byung-hun) retoma su rol de líder para dar la bienvenida a los misteriosos VIP, que llegan para presenciar las últimas rondas del juego. Entonces, la temporada 3 de “Squid Game” ¿tiene alguna escena post-créditos?

The Front Man (Lee Byung-hun) retoma su rol como líder en la tercera temporada de la serie coreana "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR” ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. La última temporada de “El juego del calamar” no tiene ninguna escena post-créditos, así que no necesitas adelantar o buscar entre los créditos finales. La última escena marca el cierre de la historia de Gi-hun, quien tras ganar la anterior edición de los juegos, se propuso destruirlos.

No obstante, después de la escena final de la tercera entrega de la aclamada serie no es necesaria una secuencia posterior a los créditos, ya que el futuro de “Squid Game” queda claro en los últimos minutos del sexto episodio.

Dicha escena está relacionada con el spin-off estadounidense que está en desarrollo de la mano de David Fincher (”House of Cards”, “Mindhunter”). También se sabe que se llamará “El Juego del Calamar: América” y será escrita por el escritor británico Dennis Kelly.

Por otro lado, Hwang Dong-hyuk no descartó la posibilidad de realizar un spin-off. “Si alguna vez quisiera volver al mundo de ‘El Juego del Calamar’, sería sobre personajes diferentes con un arco argumental distinto. Algún tipo de spin-off, quizás. Por ejemplo, los guardias enmascarados. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Algo así, quizás”, indicó a The Hollywood Reporter.

Gi-hun (Lee Jung-jae), el jugador 456, toma una decisión radical al final de la tercera última temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La tercera temporada de “El juego del calamar” está disponible en Netflix desde el 27 de junio de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la exitosa serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

Llaves y cuchillos. No‑eul ejecuta un plan arriesgado para infiltrarse en una peligrosa operación. Se anuncia el próximo juego: las escondidas, en el que un grupo tiene llaves, y el otro, cuchillos. Noche estrellada. Los juegos siguen su curso, y Gi‑hun se empeña en confrontar a Kang Dae‑ho. Mientras, Kim Jun‑hee se enfrenta a una crisis que pondrá a prueba los límites de su determinación. No es culpa tuya. El equipo de Jun‑ho se acerca cada vez más a la isla. Jang Geum‑ja le hace un pedido desesperado a Gi‑hun para ayudar a Jun‑hee. Los VIP debaten una infame propuesta. 222. Incluso con el apoyo de Gi‑hun entre tanta presión. Jun‑hee debe tomar una decisión crucial. Antes del juego final, el líder le da un ultimátum a Gi‑hun. ○△□. No‑eul trata de obtener una ventaja en las negociaciones, pero sus planes salen mal. Gi‑hun se enfrenta a un dilema ético. Con sus límites a prueba, ¿qué tan lejos podrá ir? La naturaleza humana. Jun‑ho se apresura para llegar a la isla mientras la tensión llega al punto más alto en la ronda final. Los jugadores se enfrentan a una situación imposible en los últimos minutos del juego.

