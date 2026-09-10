Eugenio Derbez se despide, al menos por un rato, de la comedia. Y es que el actor mexicano encabeza “El Juicio”, una nueva serie original de Amazon Prime Video que lo pone frente a su papel más serio hasta la fecha. Y lo hace compartiendo pantalla con Pedro Alonso, el intérprete español que saltó a la fama como Berlín del universo “La casa de papel”. Así, ¿te gustaría saber de qué trata exactamente la producción y cómo verla en el streaming? Pues, aquí te cuento todo lo que debes conocer respecto al show televisivo.

Vale precisar que el espectáculo reúne a un interesante equipo: es creación de Daniel Krauze, responsable también de “Luis Miguel: La serie”, y su dirección está compartida entre Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau.

Además, la música es obra de Sergei Grosny, mientras que la fotografía fue firmada por Mateo Londono, Cristian Solano, Alejo Chauvin y Santiago Sánchez.

La producción, por su parte, estuvo a cargo de Amazon MGM Studios, 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment Ventures.

¿DE QUÉ TRATA “EL JUICIO”?

“El juicio” narra la historia de una adolescente que es víctima de abuso sexual por parte del hijo de un empresario poderoso, y su padre, interpretado por Eugenio Derbez, inicia una batalla legal para conseguir justicia.

Del otro lado está el personaje de Pedro Alonso, un hombre con recursos económicos y políticos dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que enfrente las consecuencias de sus actor.

Así, la serie explora qué tan delgada es la línea entre el bien y el mal cuando dos hombres están dispuestos a todo por sus seres queridos.

Cabe resaltar que el relato está inspirado en casos reales de México: la idea original surgió de una investigación del periodista León Krauze, quien antes de la pandemia de la COVID-19 le contó a Derbez el drama de un padre que atravesaba una situación similar.

MIRA EL TRÁILER DE “EL JUICIO”

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “EL JUICIO”?

Tal como mencioné previamente, el elenco principal de “El juicio” está encabezado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso, acompañados por Karla Gaytán e Iker Sánchez Solano en los papeles de la hija y el hijo del empresario.

El reparto se completa con: Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Luisa Huertas, Dominika Paleta, Teté Espinoza, Ari Brickman, Joaquín Garduño, Diego Peniche, Eduardo Minett, Humberto Busto y Antonio de la Vega, entre otros.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL JUICIO” Y DÓNDE VERLA?

“El juicio” se estrena el viernes 11 de septiembre en Amazon Prime Video, plataforma disponible en más de 240 países y territorios.

Por lo tanto, para ver los ocho episodios de la serie filmada en locaciones de Puebla y Ciudad de México, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "El juicio", serie en el que una joven y su padre buscan justicia después de que ella fuese víctima de abuso sexual (Foto: Amazon MGM Studios)

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