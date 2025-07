“Solo Leveling” es uno de los animes más populares de los últimos años, por lo tanto, no es una sorpresa que Netflix decida apostar por un live-action de la serie basada en el manhwa de Chugong. ¿Funcionará? ¿Será bien recibida por los fanáticos? La mayoría de este tipo de adaptaciones no tienen el éxito esperado, no obstante, existen algunas excepciones. La primera temporada de “One Piece” es una de ellas. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Quiénes forman parte del elenco?

La historia que se ha consolidado como la novela web y webtoon número 1, acumulando la asombrosa cifra de 14.300 millones de visualizaciones acumuladas en todo el mundo, sigue a Sung Jin-woo, un cazador de rango E (el nivel más bajo) que adquiere habilidades extraordinarias tras una experiencia cercana a la muerte. Su capacidad de subir de nivel, le permite convertirse en el cazador más poderoso de la humanidad y enfrentarse a monstruosas amenazas que surgen tras las misteriosas Puertas.

El live-action de “Solo Leveling” promete “presentar personajes vibrantes, secuencias de acción dinámicas y emocionantes misiones, creadas por un equipo de efectos visuales de primera clase”, señaló Netflix en un comunicado.

Asimismo, aseguró que presentará a los espectadores “mazmorras fantásticas y monstruos excepcionalmente poderosos, estableciendo un nuevo estándar para las adaptaciones live-action”.

Kakao Entertainment y SANAI PICTURES se encargarán de la producción del live-action de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR DEL LIVE-ACTION DE “SOLO LEVELING”?

El live-action de “Solo Leveling” será codirigida por Lee Hae-jun y Kim Byung-seo, conocidos por su trabajo en películas como “Ashfall”, “Like a Virgin”, “Castaway on the Moon”, “My Dictator y Cold Eyes”.

Kakao Entertainment y SANAI PICTURES serán las productoras detrás del nuevo proyecto que se perfila como el estreno más esperado.

¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA DEL LIVE-ACTION DE “SOLO LEVELING”?

Byeon Woo-seok, conocido por sus destacadas actuaciones en “20th Century Girl”, “Lovely Runner” y “No Gain, No Love”, ha sido elegido como el protagonista del live-action de “Solo Leveling”, es decir, será el encargado de dar vida a Sung Jin-woo.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL LIVE-ACTION DE “SOLO LEVELING”?

El live-action de “Solo Leveling” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix. Pero si todavía no conoces la historia, puedes ver las dos temporadas del anime en Crunchyroll.

Byeon Woo-seok es el encargado de darle vida a Sung Jin-woo en el live-action de “Solo Leveling” (Foto: Netflix)

