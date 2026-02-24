Tras el éxito del anime, la franquicia “The Apothecary Diaries” (en español: "Los diarios de la boticaria" y en su idioma original: "Kusuriya no Hitorigoto“) suma un nuevo título a su universo. Se trata de “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes on the Inner Palace”, la adaptación en formato manga de la novela ligera original que prepara Viz Media. Así, se sabe que el volumen 1 incluye una historia extra y páginas a color, lo que la convierte en una edición especialmente atractiva para fans que siguen la obra fuera de Japón.

Vale precisar que esta versión no es el manga principal dibujado por Nekokurage, sino la otra adaptación en manos de la mangaka Minoji Kurata, basada en las novelas de Hyuganatsu (también conocida como Natsu Hyūga) y los diseños originales de personajes de Touko Shino.

Es decir, se trata del manga publicado por Shogakukan en la revista Monthly Sunday Gene-X desde el 2017, que—hasta ahora—no había tenido una edición para el mercado norteamericano.

¿CÓMO ES LA EDICIÓN DE “THE APOTHECARY DIARIES: MAOMAO’S NOTES ON THE INNER PALACE” QUE PREPARA VIZ MEDIA?

Viz lanzará el volumen 1 de “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes on the Inner Palace” en formato impreso—en inglés—durante el otoño de 2026. O sea, entre los meses de septiembre y diciembre.

Asimismo, la descripción oficial indica que este tomo incluirá una historia adicional e ilustraciones a color, un plus que suele valorarse mucho en las ediciones de coleccionistas.

Y si bien todavía no se ha detallado si habrá alguna edición digital o si esta llegará más adelante, el lanzamiento ya ha emocionado a los fans.

¿QUÉ DIFERENCIA AL MANGA “THE APOTHECARY DIARIES: MAOMAO’S NOTES ON THE INNER PALACE” DE OTRAS VERSIONES?

A diferencia del manga principal de “The Apothecary Diaries”, esta edición—conocida en Japón como “Kusuriya no Hitorigoto: Maomao no Kōkyū Nazotoki Techō”—es una adaptación distinta que desarrolla los misterios del palacio interior desde un enfoque más cercano al formato de cuaderno o “notas” de Maomao.

Por lo tanto, para el lector que ya conoce la trama, este título funciona como una forma de revivir la historia con un estilo gráfico diferente y con pequeñas variaciones en ritmo.

¿CÓMO CONSEGUIR EL MANGA “THE APOTHECARY DIARIES: MAOMAO’S NOTES ON THE INNER PALACE”?

Hasta el momento, la información confirmada solo apunta a un lanzamiento para el mercado manejado por Viz Media.

Es decir, principalmente para Norteamérica y otros territorios donde la editorial distribuye de forma habitual.

De esta manera, si te interesa sumar el manga a tu biblioteca, lo más práctico será: seguir las actualizaciones de Viz en sus redes oficiales, estar atento a las preventas en librerías y tiendas en línea que trabajan su catálogo internacional, y consultar con editoriales de tu región si existe la posibilidad de una licencia en español más adelante.

La portada de "The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes on the Inner Palace, Vol. 1", el manga oficial de la franquicia "Los diarios de la boticaria" (Foto: VIZ)

