“El mapa de los anhelos” (en inglés: “The Map of Longing") es una serie española que se presenta como una de la apuestas más emotivas del catálogo de Netflix. Así, con una historia centrada en el duelo y en la reconstrucción personal, la producción busca conquistar a los usuarios de la famosa plataforma de la “N” roja. Entonces, si todavía no sabes quién le pone rostro a cada personaje en el show televisivo, esta guía del elenco es para ti. ¡Seguro conoces a varias figuras de la lista!

Vale precisar que la miniserie es la adaptación de la exitosa novela homónima de Alice Kellen, publicada por Editorial Planeta y convertida en fenómeno dentro de BookTok.

El relato sigue a Greta, una joven que enfrenta un profundo vacío existencial tras la muerte de su hermana Lucy, quien padecía leucemia.

Sin embargo, antes de partir, Lucy le dejó un juego emocional que la obligará a reconstruirse y a cruzarse en el camino con Will, un joven marcado por su propio pasado.

A continuación, mira el tráiler de “El mapa de los anhelos”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL MAPA DE LOS ANHELOS”?

1. Alícia Falcó como Greta

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empiezo la lista con Greta, la protagonista de la historia.

Ella está interpretada por Alícia Falcó, actriz que ya se dio a conocer en producciones como “Dieciocho”, “El refugio atómico” y "Las buenas compañías".

Alícia Falcó como Greta en una escena de la serie española "El mapa de los anhelos" (Foto: Brutal Media / Netflix)

2. Pablo Álvarez como Will

Por otro lado, Will es el enigmático joven que se cruza en el camino de Greta.

El artista que asume este rol es Pablo Álvarez, a quien también hemos visto en títulos como “Memento Mori” y “La Favorita 1922”.

Pablo Álvarez como Will en una escena de la serie española "El mapa de los anhelos" (Foto: Brutal Media / Netflix)

3. Georgina Amorós como Lucy

Lucy, por su parte, es la hermana de Greta. Y, en la ficción, su partida es el suceso que detona toda la trama.

La actriz que le da vida al personaje es Georgina Amorós, reconocida por su trabajo previo en “Segunda muerte”, “Todas las veces que nos enamoramos” y “Élite”.

Georgina Amorós como Lucy y Alícia Falcó como Greta en la serie española "El mapa de los anhelos" (Foto: Brutal Media / Netflix)

4. Ramón Barea como Enrique

Enrique también forma parte del elenco principal de “El mapa de los anhelos”.

Él está interpretado por Ramón Barea, destacado actor y dramaturgo español que tiene los proyectos “Cuatro paredes” y “Todos lo saben” en su filmografía.

Ramón Barea como Enrique en una escena de la serie española "El mapa de los anhelos" (Foto: Brutal Media / Netflix)

Otros actores y personajes de “El mapa de los anhelos”:

5. Laia Marull como Rosi

como Rosi 6. Mario de la Rosa como Jacobo

como Jacobo 7. Aleida Torrent Casellas como Marta

como Marta 8. Pau Poch como Sebas

como Sebas 9. Berner Maynés

10. Nicolás Illoro

11. Candela González

12. Óscar Kapoya

13. Marta Aledo

14. Alexandra Pino

15. Nathan Radley Ramos como Will de niño

como Will de niño 16. Sergi Sala

17. Herminio Avilés

18. Lluc Miravete

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