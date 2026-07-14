Después de la muerte de su hermana, Greta (Alícia Falcó) debe encontrar la manera de reconstruir su vida y descubrir su propia identidad, ya que desde pequeña, ha creído que su único propósito era salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), quien padecía leucemia. Por lo tanto, esa pérdida la deja sumida en un profundo dolor, del que saldrá gracias al “El mapa de los anhelos” (“The Map of Longing” en su idioma original). ¿Quieres conocer más detalles de la nueva serie española de Netflix? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, elenco y otros datos relevantes.

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Este drama dirigido por Laura M. Campos y Gemma Ferraté a partir del guion de Isa Sánchez cuenta con Alícia Falcó (“Dieciocho”, ”El refugio atómico”), Pablo Álvarez (“Memento Mori”, ”La Favorita 1922″) y Georgina Amorós (”Segunda muerte”, “Todas las veces que nos enamoramos”, ”Élite”) interpretando a Lucy como protagonistas.

Mientras que Laia Marull (“La tierra negra”, “La inocencia”), Mario de la Rosa (“La casa de papel”, “Bienvenidos a Edén”), y Ramón Barea (“Cuatro paredes”, “Todos los saben”), entre otros completan el reparto de “El mapa de los anhelos”.

¿EN QUÉ SE BASA “THE MAP OF LONGING”?

“El mapa de los anhelos”, producida por Brutal Media, adapta la novela de la escritora española Alice Kellen publicada por Editorial Planeta.

Greta (Alicia Falcó) y Lucy (Georgina Amorós) tienen un vínculo muy especial en la serie española "El mapa de los anhelos", dirigida por por Laura M. Campos y Gemma Ferraté (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL MAPA DE LOS ANHELOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El mapa de los anhelos’ narra la conmovedora historia de Greta (Alícia Falcó), quien asegura haber nacido con el propósito de salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia, a través de sus células madre. Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado y Lucy fallece, dejando a Greta con un profundo vacío existencial.

Antes de partir, Lucy crea ‘El mapa de los anhelos’, un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta. ¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?”

Por lo visto en el tráiler, tras la muerte de su hermana, Greta recibe un regalo especial. Se trata de un mapa que la llevará a vivir nuevas experiencias y poner a prueba sus límites. La protagonista de la nueva miniserie emprenderá un viaje emocional y de autodescubrimiento.

¿CÓMO VER “EL MAPA DE LOS ANHELOS”?

“El mapa de los anhelos” se estrenará el viernes 17 de julio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie dramática solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE MAP OF LONGING”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL MAPA DE LOS ANHELOS”

Alícia Falcó como Greta

Georgina Amorós como Lucy

Pablo Álvarez como Will

Laia Marull

Mario de la Rosa

Ramón Barea

Berner Maynés

Aleida Torrent Casellas como Marta

Pau Poch como Sebas

Alexandra Pino

Nathan Radley Ramos como Will niño

Sergi Sala

Herminio Avilés

Lluc Miravete como Juan (adolescente)

Alicia Falcó asume el rol de Greta y Pablo Álvarez asume el rol de Will en la serie española "El mapa de los anhelos", que se estrena el 17 de julio (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE”THE MAP OF LONGING”

“El mapa de los anhelos”, que cuenta con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos, tiene seis episodios, de aproximadamente 45 minutos de duración.

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