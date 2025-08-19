El viaje a Europa antes de iniciar que planeó cuidadosamente cambia para siempre la vida de Heather Mulgrew (Madelyn Cline) tras conocer a un apuesto aventurero que esconde secretos relacionados con el diario de su abuelo en “El mapa que me lleva a ti” (“The Map That Leads to You” en su idioma original), drama romántico de Amazon Prime Video dirigido por Lasse Hallström (“Chocolat”, “Querido John”). ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La película basada en la aclamada novela de J. P. Monninger fue escrita por Les Bohem y Vera Herbert, producida por Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, John Fischer y Adrian Guerra, y su fotografía principal se realizó en Terrassa, España en 2024.

Madelyn Cline y KJ Apa son los protagonistas de “El mapa que te lleva”, que tiene una duración de 96 minutos con clasificación PG-13. El elenco principal lo completan Sofia Wylie, Madison Thompson, Orlando Norman, Josh Lucas, Eva García Montiel y Giuseppe Schillaci. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”

1. Madelyn Cline como Heather Mulgrew

Madelyn Cline, conocida por sus papeles en la serie de Netflix “Outer Banks”, en la película “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y el thriller de terror “I Know What You Did Last Summer”, interpreta a Heather Mulgrew, una joven que tiene toda su vida perfectamente planificada hasta que conoce a Jack, quien prefiere fluir.

Madelyn Cline asume el rol de Heather, una mujer que tiene su vida planeada, en la película "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Prime Video)

2. KJ Apa como Jack

KJ Apa, actor, músico y pintor neozelandés que obtuvo reconocimiento por dar vida a Kane Jenkins en “Shortland Street” y a Archie Andrews en la serie “Riverdale”, y por películas como “A Dog’s Purpose”, “The Hate U Give” y “I Still Believe”, asume el rol de Jack, un atractivo viajero que conoce el mundo guiado por el diario de su abuelo.

Madelyn Cline interpreta a Heather y KJ Apa interpreta a Jack en la película romántica "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Prime Video)

3. Sofia Wylie como Connie

Sofia Wylie, que apareció en “Back of the Net”, “Shook”, “High School Musical: El Musical: La Serie” y “The School for Good and Evil”, da vida a Connie en “The Map That Leads to You”. Se trata de la mejor amiga y confidente de Heather que la acompaña en el viaje a Europa.

Madelyn Cline, Sofia Wylie y Madison Thompson en una escena del drama romántico "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Prime Video)





4. Madison Thompson como Amy

Madison Thompson, conocida por interpretar a Erin Pierce en la serie de Netflix “Ozark” y por su participación en series como “American Housewife”, “NCIS: New Orleans” y “Kevin (Probably) Saves the World”, da vida a Amy, otra buena amiga de Heather que también realiza el viaje.

Madison Thompson, Sofia Wylie y Madelyn Cline en una escena de la película "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Prime Video)

5. Orlando Norman como Raef

Orlando Norman, que anteriormente fue parte de series como “Wreck”, “Silo” y “Eric”, es el encargado de interpretar a Raef, el amigo de Jack quien conoce algunos de los secretos del protagonista de este drama romántico.

Madelyn Cline, Madison Thompson, Orlando Norman y KJ Apa en una escena del drama romántico "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Prime Video)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El mapa que me lleva a ti”:

Josh Lucas como Profesor

Eva García Montiel como Sofia

Giuseppe Schillaci como Marco

Karl-el Santos

Marilyn Cutts

JR Esposito

Diego Ross

Jorge Osório

¿DE QUÉ TRATA “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “El mapa que me lleva a ti”, “sigue a Heather, una joven que está viajando por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada. Un encuentro fortuito con Jack da pie a un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional. Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de Heather cambiará para siempre.”

¿CÓMO VER “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”?

“El mapa que me lleva a ti” se estrenará el miércoles 20 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película romántica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

