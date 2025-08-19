El viaje a Europa antes de iniciar que planeó cuidadosamente cambia para siempre la vida de Heather Mulgrew (Madelyn Cline) tras conocer a un apuesto aventurero que esconde secretos relacionados con el diario de su abuelo en “El mapa que me lleva a ti” (“The Map That Leads to You” en su idioma original), drama romántico de Amazon Prime Video dirigido por Lasse Hallström (“Chocolat”, “Querido John”). ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.
La película basada en la aclamada novela de J. P. Monninger fue escrita por Les Bohem y Vera Herbert, producida por Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, John Fischer y Adrian Guerra, y su fotografía principal se realizó en Terrassa, España en 2024.
Madelyn Cline y KJ Apa son los protagonistas de “El mapa que te lleva”, que tiene una duración de 96 minutos con clasificación PG-13. El elenco principal lo completan Sofia Wylie, Madison Thompson, Orlando Norman, Josh Lucas, Eva García Montiel y Giuseppe Schillaci. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Amazon Prime Video?
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”
1. Madelyn Cline como Heather Mulgrew
Madelyn Cline, conocida por sus papeles en la serie de Netflix “Outer Banks”, en la película “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y el thriller de terror “I Know What You Did Last Summer”, interpreta a Heather Mulgrew, una joven que tiene toda su vida perfectamente planificada hasta que conoce a Jack, quien prefiere fluir.
2. KJ Apa como Jack
KJ Apa, actor, músico y pintor neozelandés que obtuvo reconocimiento por dar vida a Kane Jenkins en “Shortland Street” y a Archie Andrews en la serie “Riverdale”, y por películas como “A Dog’s Purpose”, “The Hate U Give” y “I Still Believe”, asume el rol de Jack, un atractivo viajero que conoce el mundo guiado por el diario de su abuelo.
3. Sofia Wylie como Connie
Sofia Wylie, que apareció en “Back of the Net”, “Shook”, “High School Musical: El Musical: La Serie” y “The School for Good and Evil”, da vida a Connie en “The Map That Leads to You”. Se trata de la mejor amiga y confidente de Heather que la acompaña en el viaje a Europa.
4. Madison Thompson como Amy
Madison Thompson, conocida por interpretar a Erin Pierce en la serie de Netflix “Ozark” y por su participación en series como “American Housewife”, “NCIS: New Orleans” y “Kevin (Probably) Saves the World”, da vida a Amy, otra buena amiga de Heather que también realiza el viaje.
5. Orlando Norman como Raef
Orlando Norman, que anteriormente fue parte de series como “Wreck”, “Silo” y “Eric”, es el encargado de interpretar a Raef, el amigo de Jack quien conoce algunos de los secretos del protagonista de este drama romántico.
Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El mapa que me lleva a ti”:
- Josh Lucas como Profesor
- Eva García Montiel como Sofia
- Giuseppe Schillaci como Marco
- Karl-el Santos
- Marilyn Cutts
- JR Esposito
- Diego Ross
- Jorge Osório
¿DE QUÉ TRATA “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “El mapa que me lleva a ti”, “sigue a Heather, una joven que está viajando por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada. Un encuentro fortuito con Jack da pie a un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional. Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de Heather cambiará para siempre.”
¿CÓMO VER “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”?
“El mapa que me lleva a ti” se estrenará el miércoles 20 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película romántica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
