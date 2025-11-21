En septiembre de 2016, el nombre de Nathan Carman acaparó los titulares de diferentes medios de comunicación tras ser rescatado de una balsa salvavidas, luego de pasar ocho días a la deriva en el mar. Él había ido a pescar junto a su madre frente a la costa de Rhode Island, pero cuando su embarcación se hundió, ella desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Después de años de investigaciones, la policía acusó de asesinato al joven, a quien también consideró responsable del crimen de su abuelo en 2013. Aunque siempre alegó su inocencia, el muchacho, diagnosticado con autismo, terminó quitándose la vida en prisión en 2023, cuatro meses antes de su primer juicio. Este impactante caso fue llevado a la pantalla bajo el título “El misterio de la familia Carman”, donde se muestra la dinámica de la familia, las muertes y una mirada más profunda a Nathan. En los siguientes párrafos, conoce la trágica historia real de este documental de Netflix.

Vale precisar que esta producción muestra las diferentes perspectivas sobre lo que pudo haber ocurrido en cada caso: madre, abuelo e hijo. Está disponible desde el 19 de noviembre de 2025 en la plataforma de streaming, que la describe de la siguiente manera: “En esta serie documental sobre crímenes reales, un joven rescatado en el mar enfrenta duras acusaciones: haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra”.

UN PASEO SIN RETORNO PARA LINDA CARMAN

Tal como lo hicieron en otras ocasiones, Linda Carman, de 54 años, y su hijo Nathan, de 22, salieron a pescar cerca de Block Island, en Rhode Island, en septiembre de 2016. Debido a que la embarcación demoró en retornar y se le perdió el rastro, un amigo de la familia se comunicó con la Guardia Costera de Estados Unidos, que rastreó un área de 62.000 millas náuticas cuadradas, pero sin resultados durante una semana, por lo que suspendió la búsqueda; sin embargo, ocho días después, un carguero que pasaba por la zona avistó al muchacho flotando solo en una balsa inflable.

Tras ser rescatado, el joven agradeció por las oraciones a la gente y contó a los medios cómo sobrevivió a esta difícil situación. Relató que había distribuido raciones de comida de emergencia para que le duraran y que logró mantenerse hidratado, además de estar atento a la llegada de los vehículos de rescate.

Aunque todos estaban emocionados por haberlo encontrado, muchos querían saber sobre el paradero de su madre. Relató que al darse cuenta que el barco comenzó a hundirse, lo primero que se le ocurrió fue distraer a Linda para que no entre en pánico, así que le pidió que recogiera las cañas de pescar, mientras él intentaba solucionar el problema, pero no lo logró.

Cuando fue cuestionado por un oficial por qué no envió una señal de socorro, respondió que no estaba seguro de que otras embarcaciones estuvieran cerca o que la Guardia Costera estaba dentro del alcance, así que decidió no hacerlo, pero se dio cuenta de la gravedad demasiado tarde. Es más, aseguró que vio cómo la barca se hundió bajo él y que su mamá no estaba en el agua. Desde ese momento, jamás se supo de ella.

Nathan Carman siempre se declaró inocente por la muerte de su madre (Foto: Wired Studios)

COMIENZAN LAS SOSPECHAS DE QUE NATHAN MATÓ A SU MADRE

El buen estado en el que fue encontrado Nathan Carman tras haber permanecido a la deriva en el mar por ocho días era suficiente para dudar de su versión. Para el investigador de la Guardia Costera, Eric Gempp, era inaudito que una persona flotara solo durante una semana cerca de la plataforma continental sin mostrar signos de hipotermia o deshidratación, pero lo que más le llamó la atención fue que pudiera nadar y mover las piernas con relativa facilidad, además de tener fuerza para sujetarse a los chalecos salvavidas mientras se ponía a salvo.

Otros investigadores cuestionaron que el joven haya estado preparado con diversos implementos cuando lo encontraron en la balsa salvavidas, pues tenía un potabilizador portátil, que convierte el agua salada en agua dulce; sin embargo, para el experto en autismo de la defensa, John Elder Robison, esta iniciativa era otra manifestación de su neurodivergencia, algo normal en este tipo de personas con este espectro.

Pero lo que realmente despertó las sospechas fue la reclamación que hizo al seguro por su barco hundido. Nathan pidió US$85,000, algo a lo que se negó la empresa y lo demandó. Al final, el pedido fue denegado y un juez dictaminó que la embarcación se hundió por las reparaciones defectuosas que hizo el muchacho. Y es que durante la investigación, encontraron un testigo que vio al joven, un día antes al incidente, trabajando en su barca con un taladro y retirando los flaps que habrían provocado agujeros en el casco. A raíz de esto, él fue arrestado y acusado de asesinato en mayo de 2022, bajo el argumento que acabó con la vida de su madre para reclamar anticipadamente su herencia. La acusación también afirmaba que había disparado y matado a su abuelo, pero no se le imputaron cargos por ese delito.

Nathan Carman siempre se declaró inocente por la muerte de su madre (Foto: Wired Studios)

¿CÓMO MURIÓ SU ABUELO?

En diciembre de 2013, el promotor inmobiliario John Chakalos, de 87 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en su cama. Su muerte fue considerada un homicidio. Se supo que Nathan fue la última persona que vio a su abuelo. No sólo ello, los investigadores descubrieron que días antes del crimen, el muchacho envió un documento al abogado de sucesiones y fideicomisos de Chakalos para pedirle información sobre su herencia en caso de que su abuelo muriera. A ello se sumó el recibo de un rifle, cuya propiedad había negado; sin embargo, él tenía una coartada sobre dónde se encontraba cuando los vecinos oyeron un disparo. Jamás se emitió una orden de arresto.

Para varios, Nathan era responsable del crimen, pero pasado el duelo, el joven recibió una gran suma de dinero de una póliza de seguros con la que compró una propiedad en Vermont para reformarla.

Nathan era el engreído de su abuelo, quien fue asesinado en 2013 en su cama (Foto: Wired Studios)

¿NATHAN REALMENTE MATÓ A SU MADRE Y ABUELO?

Nathan tenía un buen vínculo con su madre, y aunque por su edad se había complicado, ellos solían ir a pescar para pasar un momento juntos, algo que su padre Clark destacó, por lo que la muerte de Linda lo afectó mucho, el cual segura fue un grave accidente. “Sé que si Nathan hubiera tenido la capacidad, habría salvado a su madre (…). Se notaba que no haberla rescatado le pesaba enormemente”, dijo.

En tanto, la relación con su abuelo fue muy fuerte. Se dice que era su nieto favorito, quien también quería seguir sus pasos en la industria inmobiliaria. De acuerdo con su primo Chuck Lapenna, Nathan recibía US$100,000 de su abuelo.

En una entrevista con el programa televisivo ABC News, el joven se lamentó por la muerte de su madre: “Si no le hubiera pedido a mi madre que fuera a pescar conmigo ese fin de semana, hoy seguiría viva junto a mí”.

En otra conversación con Associated Press en 2016 hizo referencia a John Chakalos: “Mi abuelo era como un padre para mí, y yo como un hijo para él. Era la persona más cercana a mí en el mundo, y lo amaba y él me amaba a mí, y no tuve absolutamente nada que ver con su muerte”.

El abuelo de Nathan Carman fue asesinado en 2013 en su cama (Foto: Wired Studios)

EL FINAL DE NATHAN

Tras ser arrestado en mayo de 2022, Nathan se declaró inocente de todos los cargos por la muerte de su madre. Su juicio estaba programado para octubre de 2023, pero el 15 de junio no pudo más y se quitó la vida en su celda. Su cuerpo fue hallado en la madrugada. En aquel momento, él tenía 29 años.

Tras la muerte de Nathan, los cargos de asesinato por la presunta muerte de su progenitora Linda fueron retirados; sin embargo, el caso de asesinato de John sigue abierto.

El padre de Nathan, Clark Carman, insiste que su hijo no asesinó a Linda, pero la policía sospechó de él porque no fue capaz de evaluar con precisión su comportamiento debido a su autismo, el cual le fue diagnosticado cuando tenía cuatro años.

