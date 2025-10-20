La Toscana vuelve a estremecerse en pantalla: “El Monstruo de Florencia” desembarca en Netflix con una mirada sobria y documental sobre el primer asesino serial atribuido en Italia. La producción repasa asesinatos dobles cometidos entre 1968 y 1985 y una investigación llena de giros, sospechosos y controversias judiciales que marcaron a toda una generación.

El interés renace a propósito del estreno global del 22 de octubre de 2025. Con dirección de Stefano Sollima y guion de Leonardo Fasoli, la miniserie de cuatro episodios (54 minutos cada uno) sigue el caso real con testimonios, reconstrucciones y archivos. El elenco es encabezado por Marco Bullitta, Valentino Mannias y Francesca Olia.

¿QUÉ HAY DE VERDAD EN LOS CRÍMENES QUE RETRATA “EL MONSTRUO DE FLORENCIA” EN NETFLIX?

Entre 1968 y 1985, en zonas rurales de la provincia de Florencia, un agresor atacó a parejas en autos o descampados con un patrón repetido: primero disparos, luego apuñalamientos y mutilaciones a las víctimas femeninas.

La investigación vinculó los hechos a una pistola Beretta calibre 22 y munición Winchester serie H, rastro balístico que unificó siete (y posiblemente ocho) dobles homicidios. Pese a interrogar a más de 100,000 personas, nunca se identificó con certeza a un único autor. Hubo líneas de pesquisa como la “pista sarda” y detenciones resonantes: el agricultor Pietro Pacciani fue condenado en primera instancia y luego absuelto en apelación; sus supuestos cómplices, los llamados “compañeros de merienda” (Mario Vanni y Giancarlo Lotti), quedaron en el centro de un relato judicial polémico. La causa acumuló errores forenses, testimonios contradictorios y teorías de sectas, dejando abierto el debate hasta hoy. La serie se apoya en ese expediente real, sin ofrecer una verdad definitiva, sino leyendo los 17 años de pesquisas que fracturaron a la opinión pública italiana.

El paisaje rural de la Toscana, escenario recurrente de los ataques atribuidos al “Monstruo”. Sus víctimas eran parejas que estaban autos en zonas descampadas (Foto: Netflix)

CRONOLOGÍA DEL CASO: 1968–1985 EN TOSCANA

1968 : doble homicidio de Bárbara Locci y Antonio Lo Bianco. Nace la “pista sarda” alrededor del arma Beretta .22.

: doble homicidio de Bárbara Locci y Antonio Lo Bianco. Nace la “pista sarda” alrededor del arma Beretta .22. 1974–1985 : nuevos ataques con el mismo modus operandi y huella balística. El caso se consolida como serial.

: nuevos ataques con el mismo modus operandi y huella balística. El caso se consolida como serial. 1985: último crimen conocido; el envío de un fragmento anatómico a la fiscalía horroriza al país y endurece la cobertura mediática.

“Il Mostro” llega a la plataforma Netflix el 22 de octubre (Foto: Netflix)

