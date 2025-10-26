Netflix vuelve a internarse en los umbrales del terror real con "El monstruo de Florencia“, una serie italiana que revive los crímenes más inquietantes de la Toscana entre 1968 y 1985. Con dirección de Stefano Sollima y un enfoque que combina el rigor del true crime con la tensión del thriller, la producción explora hasta qué punto la realidad superó la ficción en un caso que dividió a Italia y desafió a la justicia durante más de dos décadas.​

Inspirada en el expediente real de “Il Mostro di Firenze”, la miniserie de cuatro episodios -estrenada el 22 de octubre de 2025 - reconstruye los asesinatos de ocho parejas jóvenes que fueron atacadas en sus autos, bajo un patrón idéntico y macabro. La interpretación de los hechos revela no solo la caza frustrada de un asesino serial imposible de atrapar, sino también el retrato de una sociedad marcada por el miedo, el patriarcado y los errores policiales que convirtieron la investigación en un laberinto sin salida.

¿QUÉ PARTES DE “EL MONSTRUO DE FLORENCIA” ESTÁN BASADAS EN HECHOS REALES?

El furor por “El monstruo de Florencia” no solo se debe a su potente guion, sino a que gran parte de la trama está inspirada en uno de los crímenes más perturbadores de la historia italiana. Entre los años 70′ y 80’, un asesino serial desconocido sembró el terror en los alrededores de Florencia atacando a parejas en lugares apartados. La serie creada por Stefano Sollima para Netflix revive esa investigación, que marcó a generaciones, con un enfoque que mezcla rigor policial, drama humano y cuestionamientos a la justicia. Su estreno ha reavivado el debate sobre qué tan cerca de la verdad está la ficción que hoy cautiva a millones.

La inspiración directa proviene del caso real aún sin resolver que conmocionó a Italia durante más de veinte años. El giro en la investigación de 1982, cuando la policía descubrió que múltiples homicidios estaban conectados por una misma pistola Beretta calibre 22, cambió para siempre la historia criminal del país. Sollima decidió centrar cada episodio en los distintos sospechosos y en las teorías policiales que se fueron desmoronando, mostrando así la dificultad de distinguir entre la verdad judicial y la narrativa mediática.

¿CÓMO DESCUBRIÓ LA POLICÍA ITALIANA QUE SE TRATABA DE UN ASESINO SERIAL?

El hallazgo que unió las muertes de 1968 con los crímenes de los ochenta fue el punto de inflexión del caso. Las balas Winchester “serie H” encontradas en distintos escenarios revelaron un patrón imposible de ignorar. A partir de los homicidios de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, las autoridades comenzaron a comprender que Florencia estaba ante un único responsable: un asesino metódico, impredecible y obsesionado con parejas jóvenes.

¿QUIÉNES FUERON LOS PRINCIPALES SOSPECHOSOS EN LA VIDA REAL Y QUÉ PASÓ CON ELLOS?

Durante años, los investigadores concentraron sus sospechas en un grupo de hombres sardos conocido como “la Ruta de Cerdeña”. Stefano Mele, esposo de una de las primeras víctimas, fue condenado, pero liberado tiempo después al demostrarse que los asesinatos continuaban mientras él estaba preso. Ninguno de los señalados fue declarado culpable de los ocho dobles homicidios, y las teorías sobre el verdadero “Il Mostro” aún dividen a expertos y criminólogos.

¿CÓMO VER “EL MONSTRUO DE FLORENCIA”?

“El monstruo de Florencia” está disponible en streaming en Netflix y forma parte del catálogo de series basadas en hechos reales del servicio. La producción, de cuatro episodios, combina investigación periodística, reconstrucción histórica y thriller psicológico, consolidándose como una de las ficciones criminales más comentadas del 2025.

