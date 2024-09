Después de ocho meses, “El monstruo de la vieja Seúl” (“Gyeongseong Creature” en inglés) regresa con una segunda temporada. Los nuevos episodios de la serie surcoreana de Netflix escrita por Kang Eun-kyung (“Dr. Romantic”, “Kang Chi”, “The Beginning”) y dirigida por Chung Dong-yoon (“Hot Stove League”) se estrenan el 27 de septiembre de 2024 y se trasladan de la tumultuosa primavera de 1945 a las bulliciosas calles de Seúl en 2024. ¿Qué actores regresan en la nueva entrega? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto.

“La segunda temporada presenta una historia con un encanto completamente diferente. El cambio de espacio y de período de tiempo proporcionará una distinción clara, ofreciendo una sensación de universo expandido”, explicó el director Chung Dong-yoon a Tudum. Además, indicó que la continuación entrelaza aún más los destinos de Jang Tae-sang y Yoon Chae-ok

Park Seo-jun, Han So-hee, Claudia Kim, Kim Hae-sook, Wi Ha-jun y Cho Han-cheul regresan como parte del elenco principal de la segunda temporada de “El monstruo de la vieja Seúl”. Pero ¿recuerdas a quienes interpretan en la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “EL MONSTRUO DE LA VIEJA SEÚL”

1. Park Seo-jun como Jang Tae-sang

Park Seo-joon, que apareció en “Itaewon Class”, “What’s Wrong with Secretary Kim”, “The Marvels” y “Concrete Utopia”, regresa como Jang Tae-sang, el hombre más rico de Gyeongseong y el dueño de la casa de empeño más grande de la ciudad, la Casa del Tesoro Dorado. De acuerdo con la descripción de Netflix, “Tae-sang se cruza con el detective Chae-ok y descubre que le espera un tipo de vida completamente diferente”.

Park Seo-jun regresa como Jang Tae-sang y Han So-hee regresa como Yoon Chae-ok en la temporada 2 de la serie coreana "El monstruo de la vieja Seúl" (Foto: Netflix)

2. Han So-hee como Yoon Chae-ok

Han So-hee, que fue parte de producciones como “My Name” y “Nevertheless”, asume el rol de Yoon Chae-ok, quien durante más de diez años ha trabajado con su padre para localizar a personas desaparecidas. Cuando conoce a Tae-sang mientras investiga el paradero de su madre desaparecida llegan a un acuerdo para ayudarse mutuamente en sus respectivas misiones y pronto se infiltran en el Hospital Ongseong.

Park Seo-jun interpreta a Jang Tae-sang y Han So-hee interpreta a Yoon Chae-ok en la temporada de la serie coreana "El monstruo de la vieja Seúl" (Foto: Netflix)

3. Claudia Kim como Yukiko Maeda

Claudia Kim, que apreció anteriormente en “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, “Avengers: Age of Ultron” y “Marco Polo”, vuelve como Yukiko Maeda, la hija del general de brigada Maeda y esposa del comisionado Ishikawa, además es la mujer noble más poderosa de todo Gyeongseong.

Claudia Kim da vida a Yukiko Maeda, la esposa del comisionado Ishikawa, en la temporada de la serie coreana "El monstruo de la vieja Seúl" (Foto: Netflix)

4. Kim Hae-sook como Mrs. Nawol

Kim Hae-sook, que fue parte de series como “The Thieves” y “Start-Up”, interpreta a Na Wol-daek en la segunda temporada de “El monstruo de la vieja Seúl”. Se trata del ama de llaves de la Casa del Tesoro Dorado y mano derecha de Tae-sang, a quien cuida desde su infancia.

Kim Hae-sook como Mrs. Nawol, la ama de llaves de la Casa del Tesoro Dorado, en la temporada de la serie coreana "El monstruo de la vieja Seúl" (Foto: Netflix)

5. Wi Ha-jun como Kwon Jun-taek

Wi Ha-joon, que también apareció en la serie “Squid Game” y en la película “Little Women”, interpreta a Kwon Joon-taek, el hijo del hombre que dirige Bugang Company y proviene de una familia prominente a la que se le permite la entrada al Hospital Ongseong. “Avergonzado de su padre projaponés, Jun-taek se une en secreto al Ejército de Independencia y espera que su rico amigo ayude en su causa”.

Wi Ha-jun asume el rol de Kwon Jun-taek, el hijo del hombre que dirige Bugang Company, en la temporada de la serie coreana "El monstruo de la vieja Seúl" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “EL MONSTRUO DE LA VIEJA SEÚL”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “El monstruo de la vieja Seúl”, “ambientada en la Seúl de 2024, revela las infinitas conexiones, tanto buenas como malas, que teje el destino en Gyeongseong. Todo a través de Ho-jae, un hombre engañosamente parecido, tanto en el físico como en el carácter, a Tae-sang, y de Chae-ok, una superviviente de la primavera de Gyeongseong”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “EL MONSTRUO DE LA VIEJA SEÚL”?

La segunda temporada de “El monstruo de la vieja Seúl” se estrenará el viernes 27 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.