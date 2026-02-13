Si has empezado a ver la serie turca “El museo de la inocencia” (en inglés: “Museum of Innocence”) de Netflix, quizá te preguntas quién interpreta a Kemal, Füsun y los demás personajes de la ficción. Por eso, aquí te traigo la guía del elenco principal de la producción. En las siguientes líneas, repasa el nombre de cada actor y su rol en la historia. ¡Descubre quién es quién en esta adaptación de la célebre novela “Masumiyet Müzesi” de Orhan Pamuk que combina drama y obsesión a lo largo de 9 episodios!

Vale precisar que el show televisivo narra la apasionada y turbulenta historia de un miembro de una de las familias más ricas de Estambul, y de su joven y humilde pariente lejana.

Resulta que, dispuesto a enfrentarse al mundo entero por amor, él comienza a atesorar los pendientes de su amada, sus horquillas e incluso las colillas de los cigarrillos que deja atrás…

Entonces, surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué es el amor? ¿Una obsesión, una dolencia, un accidente que descarrila nuestra vida o una felicidad grande y pura?

Antes de continuar, mira el tráiler de “El museo de la inocencia”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL MUSEO DE LA INOCENCIA”?

1. Selahattin Paşalı como Kemal

Empiezo la guía del elenco con el protagonista de la serie de Netflix: Kemal. Él es el eje de la historia romántica y obsesiva que mueve la trama.

El actor que lo interpreta es Selahattin Paşalı, reconocido por su trabajo previo en "Burning Days“, ”Medianoche en el Pera Palace" y "Amor 101“.

Selahattin Paşalı como Kemal en una escena de la serie turca "El museo de la inocencia" (Foto: Netflix)

2. Eylül Lize Kandemir como Füsun

Füsun, por su parte, es el gran interés amoroso de Kemal. Y es que ella es la dependienta que se convierte en la obsesión y el anhelo interminable del hombre.

La artista que le da vida al personaje es Eylül Kandemir, también integrante de los elencos de "Ah Nerede“, ”Elbet Bir Gün" y "Tormenta de amor“.

Eylül Lize Kandemir como Füsun en una escena de la serie turca "El museo de la inocencia" (Foto: Netflix)

3. Oya Unustası Taşanlar como Sibel

Sibel es la prometida de Kemal. Por lo tanto, sin querer, se involucra en un “triángulo amoroso” del que no sabe que forma parte.

La actriz que se pone en la piel de la joven es Oya Unustası. Entre sus proyectos anteriores, destacan los títulos: “Hercai“, ”Diriliş: Ertuğrul” y “Losers’ Club“.

Oya Unustası Taşanlar como Sibel en una escena de la serie turca "El museo de la inocencia" (Foto: Netflix)

4. Tilbe Saran como Vecihe

Por otro lado, Tilbe Saran, famosa estrella turca de producciones como "Cráneo febril“, ”Times and Winds" y "Sühan: Venganza y amor“, asume el rol de Vecihe en la serie de Netflix.

Tilbe Saran como Vecihe en una escena de la serie turca "El museo de la inocencia" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “El museo de la inocencia”:

5. Bülent Emin Yarar como Mümtaz

como Mümtaz 6. Ercan Kesal como Tarık Bey

como Tarık Bey 7. Hasan Erdem como Çetin Efendi

como Çetin Efendi 8. Zeynep Dinsel como Berrin

como Berrin 9. Tolga İskit como Osman

como Osman 10. Onur Ünsal como Zaim

