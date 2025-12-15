La temporada 3 de “El niñero” (en inglés: "The Manny“) llega a Netflix el miércoles 17 de diciembre del 2025, por lo que más de un fan de la serie mexicana está en busca de todos los detalles disponibles sobre los nuevos episodios. Así, ¿sabes quiénes son los actores y personajes de la tercera entrega de la producción? Pues, para averiguarlo, préstale atención a la siguiente guía del elenco.
Vale precisar que la producción vuelve a sumergirnos en la historia de Gabriel y Jimena, quienes se enfrentan a una etapa crucial para su relación.
Y es que mientras él parece estar considerando una propuesta de matrimonio, ella debe decidir entre su amor por el ranchero y sus responsabilidades empresariales.
Antes de continuar, mira el tráiler de “El niñero” - Temporada 3:
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL NIÑERO” - TEMPORADA 3?
1. Sandra Echeverría como Jimena
Para saber quién es quién en la tercera entrega de la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista femenina del relato: Jimena. Ella es una ejecutiva que conoce a Gabriel tras contratarlo para que cuide a sus hijos.
La actriz que vuelve a interpretarla es Sandra Echeverría, a quien también hemos visto en producciones como “El clon”, “Contigo en el futuro”, “Amor de mis amores” y “Busco novio para mi mujer”.
2. Iván Amozurrutia como Gabriel
Iván Amozurrutia, por su parte, retoma el personaje de Gabriel, el ranchero infiltrado que se convirtió en niñero y en el amor de Jimena.
Entre otros proyectos del actor, se encuentran: "Perfil falso“, ”La venganza de las Juanas“, ”Donde hubo fuego“ y ”Familia nacional“.
3. Alexander Tavizon como Santiago
Tal como muchos recordamos, Santiago es el hijo mayor de Ximena.
Él está interpretado por Alexander Tavizon, también integrante de los elencos de "Eternamente amándonos“, ”Doña Flor y sus 2 maridos" y "Mi querida herencia“.
4. Cassandra Iturralde como Sofía
Por otro lado, Sofía es la segunda de los tres hijos de Ximena.
La joven artista que se pone en la piel del personaje es Cassandra Iturralde, reconocida por su protagónico en la película "Emma" (2019) de Julio Bárcenas.
Otros actores y personajes de “El niñero” - Temporada 3:
- 5. Anthony Giuletti como Leo, el tercer hijo de Ximena
- 6. Diana Bovio como Brenda
- 7. Sara Isabel Quintero como Martha
- 8. Julio César Álvarez como Emilio Urrutia
- 9. Moisés Arizmendi como Rogelio
- 10. Eugenio Montessoro como Ernesto
- 11. Jorge Luis Gispert
- 12. Orhus Campbell
- 13. David H. Manterola
- 14. Patricia Calzada
- 15. Mellé Balanzá
