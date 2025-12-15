La temporada 3 de “El niñero” (en inglés: "The Manny“) llega a Netflix el miércoles 17 de diciembre del 2025, por lo que más de un fan de la serie mexicana está en busca de todos los detalles disponibles sobre los nuevos episodios. Así, ¿sabes quiénes son los actores y personajes de la tercera entrega de la producción? Pues, para averiguarlo, préstale atención a la siguiente guía del elenco.

Vale precisar que la producción vuelve a sumergirnos en la historia de Gabriel y Jimena, quienes se enfrentan a una etapa crucial para su relación.

Y es que mientras él parece estar considerando una propuesta de matrimonio, ella debe decidir entre su amor por el ranchero y sus responsabilidades empresariales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El niñero” - Temporada 3:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL NIÑERO” - TEMPORADA 3?

1. Sandra Echeverría como Jimena

Para saber quién es quién en la tercera entrega de la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista femenina del relato: Jimena. Ella es una ejecutiva que conoce a Gabriel tras contratarlo para que cuide a sus hijos.

La actriz que vuelve a interpretarla es Sandra Echeverría, a quien también hemos visto en producciones como “El clon”, “Contigo en el futuro”, “Amor de mis amores” y “Busco novio para mi mujer”.

Sandra Echeverría como Jimena en una escena de la temporada 3 de la serie mexicana "El niñero" (Foto: Netflix)

2. Iván Amozurrutia como Gabriel

Iván Amozurrutia, por su parte, retoma el personaje de Gabriel, el ranchero infiltrado que se convirtió en niñero y en el amor de Jimena.

Entre otros proyectos del actor, se encuentran: "Perfil falso“, ”La venganza de las Juanas“, ”Donde hubo fuego“ y ”Familia nacional“.

Iván Amozurrutia como Gabriel en una escena de la temporada 3 de la serie mexicana "El niñero" (Foto: Netflix)

3. Alexander Tavizon como Santiago

Tal como muchos recordamos, Santiago es el hijo mayor de Ximena.

Él está interpretado por Alexander Tavizon, también integrante de los elencos de "Eternamente amándonos“, ”Doña Flor y sus 2 maridos" y "Mi querida herencia“.

Alexander Tavizon y sus compañeros de reparto en el detrás de cámaras de la temporada 3 de la serie mexicana "El niñero" (Foto: Netflix)

4. Cassandra Iturralde como Sofía

Por otro lado, Sofía es la segunda de los tres hijos de Ximena.

La joven artista que se pone en la piel del personaje es Cassandra Iturralde, reconocida por su protagónico en la película "Emma" (2019) de Julio Bárcenas.

Otros actores y personajes de “El niñero” - Temporada 3:

5. Anthony Giuletti como Leo , el tercer hijo de Ximena

, el tercer hijo de Ximena 6. Diana Bovio como Brenda

como Brenda 7. Sara Isabel Quintero como Martha

como Martha 8. Julio César Álvarez como Emilio Urrutia

como Emilio Urrutia 9. Moisés Arizmendi como Rogelio

como Rogelio 10. Eugenio Montessoro como Ernesto

como Ernesto 11. Jorge Luis Gispert

12. Orhus Campbell

13. David H. Manterola

14. Patricia Calzada

15. Mellé Balanzá

