Después de la trampa que orquestó Matías (Matías Desiderio), Jimena (Sandra Echeverría) tiene que lidiar con varios problemas en la tercera temporada de “El niñero” (“The Manny” en inglés), serie mexicana de Netflix creada por Carolina Rivera. En los nuevos episodios, Gabriel (Iván Amozurrutia) lleva a Jimena y a los niños para escapar de las complicaciones, pero la tranquilidad dura muy poco y la pareja debe hacerle frente a nuevos obstáculos en su relación. ¿Cuándo se estrena la nueva entrega de la serie mexicana de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Sandra Echeverría, Iván Amozurrutia, Alexander Tavizon, Cassandra Iturralde, Anthony Giuletti, Diana Bovio, Sara Isabel Quintero, Julio César Álvarez, Moisés Arizmendi, Eugenio Montessoro, Jorge Luis Gispert, Orhus Campbell, David H. Manterola, Patricia Calzada y Mellé Balanzá son parte del elenco de los nuevos capítulos de la comedia mexicana.

La dirección de episodios anteriores de “El niñero” ha estado a cargo de Sebastián Sariñana, María Torres, Magaby García, José Ramón Chávez y Carlos González Sariñana, quiénes repiten sus roles en la tercera temporada.

Jimena (Sandra Echeverría) está cansada de luchar por su relación con Gabriel en la tercera temporada de "El niñero" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la tercera temporada de “El niñero”, “los caminos de Gabriel y Jimena vuelven a cruzarse, con más pasión e intriga de lo que podrían imaginar. ¿Le darán otra oportunidad al amor o lo perderán todo?”

Por lo que he visto en el tráiler, la ejecutiva y el ranchero tienen otra oportunidad para retomar su romance, sin embargo, nuevos obstáculos se proponen separarlos. Aunque Gabriel insiste en que pueden encontrar una solución juntos, Jimena señala que están en momentos diferentes de sus vidas. Gabriel no planea renunciar y está listo para proponerle matrimonio.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

La tercera temporada de “El niñero” se estrenará el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”

Sandra Echeverría como Jimena

Iván Amozurrutia como Gabriel

Alexander Tavizon como Santiago

Cassandra Iturralde como Sofía

Anthony Giuletti como Leo

Diana Bovio como Brenda

Sara Isabel Quintero como Martha

Julio César Álvarez como Emilio Urrutia

Moisés Arizmendi como Rogelio

Eugenio Montessoro como Ernesto

Jorge Luis Gispert

Orhus Campbell

David H. Manterola

Patricia Calzada

Mellé Balanzá

Iván Amozurrutia retoma el rol de Gabriel en la tercera temporada de la comedia mexicana "El niñero" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

La primera temporada de “El niñero” tuvo diez episodios y la segunda constó de ocho. Por lo tanto, la tercera entrega podría tener el mismo número de capítulos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ LA TEMPORADA 3 DE “EL NIÑERO”?

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, en las cercanías de la zona arqueológica de Guachimontones, Jalisco.

