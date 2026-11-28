La película española “El niño” (en inglés: “The Child”) por fin llegó al catálogo de la popular plataforma de streaming Netflix y, desde su estreno, muchos espectadores se preguntan qué ocurrió realmente detrás de esta historia. Y es que la producción parte de un episodio que marcó al pueblo vasco y a todo el país europeo, y lo cuenta desde la mirada íntima de una familia. Así, en las siguientes líneas, te explico qué sucedió en aquella tragedia y cómo se conecta el hecho con la novela original de Fernando Aramburu.

Vale precisar que la cinta acompaña a una madre y a un abuelo que buscan su propio camino para atravesar la pérdida de un niño.

En ese sentido, se presenta como un drama sobre el duelo y la memoria colectiva, bajo la dirección de Mariano Barroso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El niño”:

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCUELA DE ORTUELLA EN 1980?

Según el archivo de UPI del 23 de octubre de 1980, una explosión atribuida al gas propano destruyó parte del Colegio Público Marcelino Ugalde, en Ortuella, localidad cercana a Bilbao, en la provincia de Vizcaya.

Y, de acuerdo con El País, la terrible cifra definitiva fue de 53 víctimas mortales: 50 niños y tres adultos (dos maestros y la cocinera del centro).

Además, la causa fundamental y determinante de la tragedia fue la falta de protección eficaz de las conducciones subterráneas de propano.

Y es que, según la investigación, la corrosión facilitó una fuga de gas, que se filtró por el terreno y se acumuló bajo el colegio.

En ese sentido, el juez consideró irrelevante que un fontanero empleara un soplete de soldadura, dado que cualquier fuente de ignición casual podía haber hecho explotar el gas acumulado.

¿QUÉ PARTE DE LA PELÍCULA “EL NIÑO” SE BASA EN ESA TRAGEDIA?

En cuanto a “El niño”, la película española de Netflix narra la historia de Mariaje y Nicasio, madre y abuelo de uno de los pequeños que murieron en una explosión de gas en un pueblo del País Vasco en octubre de 1980.

Así, la producción adapta la novela homónima de Fernando Aramburu y se inspira en la tragedia real de Ortuella.

Sin embargo, es importante aclarar que no refleja la historia exacta de una familia concreta documentada.

El joven actor Alex Infantes interpreta a Nuco en la película española "El niño" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL NIÑO”?

Tal como te puedes imaginar, “El niño” es un título exclusivo del catálogo internacional de Netflix.

Por lo tanto, para ver el largometraje sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

La actriz española Belén Cuesta como Mariaje en una escena de la película dramática "El niño" (Foto: Netflix)

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