Aunque Kōhei Horikoshi es un reconocido mangaka japonés famoso mundialmente por crear “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original), no es la única serie o publicación que ha publicado a lo largo de su carrera. Su primera obra profesional fue un one-shot titulado “Nukegara”, publicado en 2006 y gracias al que obtuvo una Mención de Honor en la 72.ª edición del prestigioso Premio Tezuka de la editorial Shueisha. Otra historia autoconclusiva es “Shinka Rhapsody”, publicado por Shueisha en 2008.

Pero la primera serie larga fue “Oumagadoki Zoo” (“Oumagadoki Dōbutsuen”), la cual se editó entre 2010 y 2011 en la Weekly Shōnen Jump, y se enfocó en un zoológico maldito y animales con características humanas. Mientras que “Barrage / Sensei no Baruji” fue una serie de corta duración de 2012 y ambientada en un planeta espacial de ciencia ficción.

Después del final de “My Hero Academia” (el manga terminó el 5 de agosto de 2024 y el anime a finales de 2025, aunque cerró de forma definitiva con el episodio adicional “More” y un corto especial), Kōhei Horikoshi regresó al manga con “Quit Laughing, Shijima” (“Warawanaide-yo Shijima-san” o “Don’t Laugh, Shijima-san”).

Se trata de un manga one-shot (historia única) de terror, misterio y romance oscuro (“boy meets girl”) que se publicó el 10 de agosto de 2026 en la revista Weekly Shōnen Jump y está disponible en la plataforma Manga Plus. Y que ha tenido un éxito rotundo.

Shijima es seleccionada para morir por el bien del pueblo, pero Azumi decide desafiar la tradición para salvarla en el manga one-shot de terror y romance "Don't Laugh, Shijima-san" de Kohei Horikoshi (Foto: Shonen Jump)

“DON’T LAUGH, SHIJIMA-SAN” ¿SE CONVERTIRÁ EN UNA SERIE SEMANAL?

El manga “Don’t Laugh, Shijima-san” ha sido considerado un éxito rotundo en términos de popularidad y recepción digital debido a que acaparó la atención inmediata de los lectores y se posicionó con fuerza en Manga Plus.

Tras su exitoso lanzamiento, se empezó a especular que la obra que demostró la versatilidad de Horikoshi fuera del género de superhéroes podría convertirse en una serie semanal, ya que en los one-shots suelen publicarse para tantear la reacción de los fans y ver si merecen una serialización.

Por lo tanto, si la recepción a largo plazo de “Don’t Laugh, Shijima-san” es abrumadora, la editorial Shueisha podría negociar una futura serialización. Por lo pronto, el proyecto se mantiene en el formato original de one-shot autoconclusivo.

En tanto, Kōhei Horikoshi ha decidido priorizar trabajos más ligeros e ilustraciones independientes en lugar del demandante ritmo de una historia que requiera una entrega semanal.

La historia del manga "Don't Laugh, Shijima" aborda un romance de tipo 'boy-meets-girl' sumergido en una atmósfera de terror y misterio psicológico en un pueblo maldito (Foto: @horikoshiko / X)

“DON’T LAUGH, SHIJIMA-SAN” ¿TENDRÁ UNA ADAPTACIÓN ANIME?

Durante la convención Otakon de 2026, el presidente del estudio de animación Bones, Masahiko Minami, habló sobre la posibilidad de adaptar el manga “Don’t Laugh, Shijima-san”.

“No sabía que Horikoshi-sensei estaba escribiendo este relato corto de terror; me entero aquí por primera vez. Estoy muy interesado y emocionado por ver su creatividad aplicada a esta nueva obra. Si hay una oportunidad, tanto yo como Studio BONES estaríamos muy interesados ​​en llevar el anime a la pantalla", indicó Minami, según reportó Comicbook.

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