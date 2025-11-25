A diferencia de la tercera temporada de “One Punch-Man”, la octava y última temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) ha recibido elogios por su animación. Pero no es lo único que ha cautivado a los fanáticos del anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi. Las emocionantes batallas y el desarrollo de su trama la han convertido en uno de los mejores animes del 2025. De hecho, logró superar a otro anime con excelente puntuación.

Mientras el sexto episodio de “One Punch Man” obtuvo la peor calificación, la historia de Izuku Midoriya, el noveno usuario de One for All que a lo largo de la serie ha luchado contra villanos poderosos y sus propios demonios internos, ha conseguido buenas calificaciones en su última temporada.

Desde sus primeros episodios, la octava temporada de “My Hero Academia” ha recibido un gran reconocimiento. Cada capítulo tiene una calificación superior a 9 en IMDb. Pero el octavo episodio alcanzó un nuevo récord.

El capítulo 8 de la octava temporada de "My Hero Academia" consiguió un puntaje de 9.9 en IMDb (Foto: Studio Bones)

“MY HERO ACADEMIA” SUPERÓ AL ANIME MEJOR VALORADO DE 2025

Se trata de “Takopi’s Original Sin”, popular anime basado en la serie web manga japonesa escrita e ilustrada por Taizan 5. Esta adaptación sigue a un pequeño alienígena procedente del planeta Feliz, aterriza en la Tierra con una misión: ¡propagar la felicidad! Al conocer a una joven llamada Shizuka, el extraterrestre comprende que la vida humana es mucho más compleja y dolorosa de lo que pensaba.

El anime de seis episodios se emitió desde junio de 2025 hasta agosto del mismo año. Debido a su temática causó gran impacto entre los espectadores y alcanzó la cima de la clasificación de IMDb en 2025.

Aunque se consolidó como uno de los títulos más destacados del año, “My Hero Academia” lo destronó con el octavo episodio de su temporada final. “Izuku Midoriya Rising” (8x08) obtuvo 9.9 en IMDb, lo que lo convierte en el episodio con mayor audiencia de la temporada hasta la fecha.

Pero no es el único episodio de la temporada 8 con una excelente calificación. El séptimo capítulo titulado “From Aizawa” tiene una puntuación de 9.6, mientras que el tercer episodio, “The Final Boss!!”, ostenta una calificación de 9.8.

Shizuka, una niña de 9 años que sufre el acoso de su compañera Marina y que sólo encuentra consuelo en su perro Chappy, es la protagonista de este anime que ha ganado popularidad (Foto: Enishiya)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ÚLTIMO EPISODIO DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio 11 de la octava temporada de “My Hero Academia”, que corresponde al episodio 170 de la serie en general, se estrenará el sábado 13 de diciembre de 2025. Los fans en Japón podrán celebrarlo con un evento especial.

