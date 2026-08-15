Uno de los mejores momentos de la nueva edición de D23: The Ultimate Disney Fan Event fue la presentación del nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday”, la película número 39 del Universo cinematográfico de Marvel que marcará un gran cambio en el UCM al presentar a Robert Downey Jr. como el villano principal, el Doctor Doom, y reunirá a los Vengadores con los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Este largometraje dirigido por Anthony y Joe Russo llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y estas son las principales revelaciones del segundo avance oficial.

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El primer tráiler de la película, escrita por Michael Waldron y Stephen McFeely, se publicó en julio de 2026 y confirmó el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América. Asimismo, brindó escenas de Thor (Chris Hemsworth) intentando reunir a los héroes para un enfrentamiento definitivo entre múltiples realidades y líneas temporales del UCM.

Por supuesto, dicho avance también cuenta con la aparición del nuevo y temible villano principal, Victor von Doom / Doctor Doom, así como vistazos a personajes como los Thunderbolts/Nuevos Vengadores, Gambito (Channing Tatum), Magneto (Ian McKellen) y más. Entonces, ¿qué incluye el nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday”?

LAS PRINCIPALES REVELACIONES DEL NUEVO TRÁILER DE “AVENGERS: DOOMSDAY”

Durante la convención de fans D23 de Disney, “Avengers: Doomsday” proyectó un nuevo tráiler, que profundiza en la colisión multiversal provocada por el villano y ofrece vistazos clave de la trama.

1. La advertencia de Sue Storm

El clip de más de dos minutos muestra a Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby) advirtiendo a un grupo de los héroes más poderosos de la Tierra sobre el peligro que representa el villano latveriano. “Sabía que estaba perdido, pero no me di cuenta de que estaba roto”. Lo que prepara el terreno para su trágica historia y la motivación detrás de sus planes.

Además, con la escena de Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal) confrontando a Victor von Doom queda claro que existe una fuerte conexión emocional y una historia previa entre el villano y Los Cuatro Fantásticos.

Vanessa Kirby vuelve a interpretar a Sue Storm (Mujer Invisible) en la película "Avengers: Doomsday". En el nuevo avance advierte del peligro que representa Doom (Foto: Marvel Studios / Walt Disney Pictures)

2. Doctor Doom contra Thor

El nuevo avance de “Avengers: Doomsday” destaca el poder del villano al mostrarlo en un trono, manipulando eventos cósmicos y al parecer internado el poder multiversal suficiente para reescribir la realidad. Aunque Thor intenta detenerlo, queda claro que no puede hacerlo solo. El soberano de Latveria logra detener en seco el ataque del Stormbreaker.

Thor (Chris Hemsworth) se enfrenta a Doctor Doom en el nuevo tráiler de la película "Avengers: Doomsday", que se estrena el 18 de diciembre de 2026 (Foto: Marvel Studios /Walt Disney Studios Motion Pictures)

3. La colisión de universos

Al igual que en el primer avance, el nuevo adelante brinda un vistazo de alianzas multiversales. Se muestra a Gambito usando sus poderes de energía cinética, a Mystique (Rebecca Romijn) cambiando de forma frente a Yelena Belova (Florence Pugh), así como momentos emotivos entre el Profesor X (Patrick Stewart) y Magneto (Ian McKellen), Scott Lang/ Ant-Man (Paul Rudd) y su hija Cassie (Kathryn Newton), y Thor y Love.

4. Doom y los Centinelas

En el nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday”, Victor von Doom aparece controlando a los colosales Centinelas. Esta es una de las escenas que más ha emocionado a los fans del MCU, además de todo lo que implica, recuerda la pose icónica de Tony Stark al presentar el misil Jericho en la primera película de “Iron Man” (2008).

Victor von Doom / Doctor Doom (Robert Downey Jr.) controla a los Centinelas en el nuevo tráiler de "Avengers: Doomsday", la película número 39 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) (Foto: Marvel Studios /Walt Disney Studios Motion Pictures)

FECHA DE ESTRENO DE “AVENGERS: DOOMSDAY”

El estreno de “Avengers: Doomsday”, producido por Kevin Feige, Anthony Russo y Joe Russo, está programado para el 18 de diciembre del 2026.

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