Cuatro años después de la primera temporada del anime “Chainsaw Man” y un año después del estreno de la película “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, la franquicia compartió un avance de su nuevo proyecto. Se trata de “Chainsaw Man: The Assassins Arc”, la adaptación es una de las sagas más brutales y aclamadas del manga de Tatsuki Fujimoto. El arco de los Asesinos Internacionales fue anunciado el 21 de diciembre de 2025 durante el panel de la serie en el prestigioso evento Jump Festa ’26, donde también se compartió un teaser tráiler.

Seis meses después, durante el evento especial organizado por por MAPPA para celebrar su decimoquinto aniversario el estudio de animación publicó un nuevo tráiler de “Chainsaw Man: The Assassins Arc” que revela más detalles sobre el arco que lleva el nivel de violencia y la escala del conflicto a otro nivel.

Este evento, organizado por el renombrado estudio de animación, se realizó el 19 de junio de 2026 e incluyó adelantos para sus principales franquicias, el anuncio de nuevas adaptaciones y un video musical conmemorativo titulado “MAPPA 15th Anniversary Movie” en colaboración con la banda People 1.

La trama de "Chainsaw Man: The Assassins Arc" escala hasta llevar a los protagonistas a una dimensión terrorífica (Foto: MAPPA)

EL NUEVO TRÁILER DE “CHAINSAW MAN: THE ASSASSINS ARC”

El segundo tráiler de “Chainsaw Man: Assassins Arc”, que expande la historia a nivel global cuando gobiernos de todo el mundo envían asesinos de élite a Japón para capturar a Denji, se enfoca en establecer la atmósfera tensa de la cacería y en confirmar al equipo técnico clave.

El avance de un minuto y medio brinda un primer vistazo a las nuevas amenazas, es decir, los asesinos internacionales que llegan a Tokio. Entre ellos personajes muy esperados como Quanxi y Santa Claus.

“Chainsaw Man: Assassins Arc” lleva a los protagonistas a una dimensión terrorífica, donde se revela la verdadera crueldad de este universo. Esto queda claro en el tono asfixiante del nuevo tráiler y en la decisión de casi no incluir diálogos.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE “CHAINSAW MAN: THE ASSASSINS ARC”?

MAPPA aún no ha confirmado si “Chainsaw Man: Assassins Arc” será una nueva temporada del anime que llegará a la televisión y el streaming, o si se trata de una nueva película que llegará a los cines, al igual que el Arco de Reze. Si es la segunda, definitivamente tendrá una duración mayor a la anterior película, ya que este arco cuenta con más episodios.

Tatsuya Yoshihara se encarga de dirección en el estudio de animación MAPPA, con un guion de Hiroshi Seko, diseños de personajes de Kazutaka Sugiyama y música de Kensuke Ushio.

“Chainsaw Man: Assassins Arc” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que se anuncie en los próximos eventos animes programados.

Los gobiernos de todo el mundo envían asesinos de élite a Japón para capturar a Denji en "Chainsaw Man: The Assassins Arc" (Foto: MAPPA)

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