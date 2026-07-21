Silvia Navarro asume el papel de Maca en la serie mexicana "El otro padre", dirigida por Roberto Stopello, Analeine Cal y Mayor, y Carlos Villegas Rosales (Foto: Netflix)
Silvia Navarro asume el papel de Maca en la serie mexicana "El otro padre", dirigida por Roberto Stopello, Analeine Cal y Mayor, y Carlos Villegas Rosales (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Después de “”, Netflix vuelve a apostar por otra producción que busca capturar audiencias con microseries que mantienen la calidad de una producción tradicional, pero están diseñadas bajo una estructura dinámica y veloz. Se trata de “” (“My Daughter’s Father” en inglés), que narra la historia de Maca (Silvia Navarro), una madre que tras veinte años, descubre que su esposo no es el padre biológica de Julieta (Azul Guaita), quien necesita un trasplante de riñón. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros detalles importantes.

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Tras revelarse el estado crítico de Julieta, se da inicio a una intensa búsqueda contrarreloj para encontrar a un donante compatible, y cada uno de los miembros de la familia de Maca parece dispuesto a pagar un precio muy alto para salvar a la joven. En el proceso se revelan traiciones del pasado y mentiras que amenazan con destruir a dos familias.

”, dirigida por Roberto Stopello, Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales, cuenta con las actuaciones de Silvia Navarro, Manolo Cardona, Azul Guaita, Erik Hayser, Emilio Osorio, Sebastián Dante, Romina Poza, Blanca Guerra, Silvia Navarro, Pamela Moreno y Georgia Alexi.

En la serie mexicana "El otro padre", el estado de salud de Julieta (Azul Guaita) empeora y necesita un trasplante de riñón co urgencia, así que su familia busca un donante desesperadamente (Foto: Netflix)
En la serie mexicana "El otro padre", el estado de salud de Julieta (Azul Guaita) empeora y necesita un trasplante de riñón co urgencia, así que su familia busca un donante desesperadamente (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL OTRO PADRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El otro padre”, “cuando su hija necesita un trasplante para sobrevivir, Maca descubre que el único donante compatible no es su esposo, sino el padre biológico de la adolescente: un secreto enterrado en una infidelidad del pasado.

Para salvarla, deberá enfrentar las consecuencias de esa verdad que destruye a ambas familias. Entre la urgencia de salvar la vida de su hija y el costo de revelarle ese secreto al mundo, la historia explora hasta dónde somos capaces de perdonar.

Por lo visto en el tráiler, a pesar de enterarse de que Julieta no es su hija biológica, Ricardo (Manolo Cardona) está dispuesto a todo con tal de conseguir el órgano que la joven tanto necesita, incluso ir a prisión. En tanto, la madre y los hermanos de la joven también buscan soluciones. ¿Legales?

¿CÓMO VER “EL OTRO PADRE”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MY DAUGHTER’S FATHER”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL OTRO PADRE”

  • Silvia Navarro como Maca
  • Manolo Cardona como Ricardo
  • Azul Guaita como Julieta
  • Erik Hayser como Emilio Martínez
  • Emilio Osorio como Bernardo
  • Sebastián Dante como Gustavo
  • Romina Poza como María
  • Blanca Guerra como Hilda Sotomayor
  • Silvia Navarro como Macarena Sotomayor
  • Pamela Moreno como Victoria
  • Georgia Alexi como Rosa
Manolo Cardona se encarga de interpretar a Ricardo,el esposo de Maca y padre de Julieta, en la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)
Manolo Cardona se encarga de interpretar a Ricardo,el esposo de Maca y padre de Julieta, en la serie mexicana "El otro padre" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EL OTRO PADRE”?

El otro padre”, producida por la compañía Mar Abierto Productions, tiene 20 episodios cortos, de aproximadamente de 10 minutos de duración.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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