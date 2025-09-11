El próximo 12 de septiembre llega a Netflix “The Wrong Paris” (“El otro París”), una comedia romántica que promete conquistar a los amantes de las historias con enredos y mucha química en pantalla. Aquí te contamos quiénes integran el elenco de la película, qué personajes interpretan y detalles sobre cada uno de los actores que dan vida a esta aventura entre París… y Texas.

La película, dirigida por Janeen Damian y protagonizada por Miranda Cosgrove, cuenta una historia donde un reality de citas lleva a los participantes al “París equivocado”. Con producción de Brad Krevoy y Michael Damian, y guion de Nicole Henrich, “The Wrong Paris” está protagonizada por un grupo de actores jóvenes relevantes de la televisión y el cine. Prepárate para descubrir al cast completo y sus roles: ¿listo para ir al París equivocado? Aquí te contamos quiénes te acompañarán en tu viaje.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL OTRO PARÍS”

Conoce a los actores y personajes de “El otro París”, la nueva comedia romántica de Netflix, y descubre qué papel juegan en esta divertida historia.

1. Miranda Cosgrove como Dawn

Cosgrove interpreta a Dawn, una texana con grandes sueños de estudiar arte en París, Francia. Por falta de recursos, decide apuntarse a un reality de citas en la prometida “Ciudad del Amor”, solo para descubrir el engaño de los productores: están en París, Texas, cerca de su casa. Miranda es famosa mundialmente por su rol en "iCarly", además de éxitos en "Mother of the Bride" y "Drake & Josh". Instagram: @mirandacosgrove

Desde especulaciones con compañeros de reparto hasta encuentros fuera de la pantalla, echamos un vistazo a las historias de amor de Miranda Cosgrove (Foto: Miranda Cosgrove / Instagram)

2. Pierson Fodé como Trey

Pierson da vida a Trey, el encantador soltero y estrella del reality “The Honeypot” dentro de la película. Aunque al principio parece un típico “Bachelor”, Trey complicará el plan de Dawn cuando entre ambos surja una verdadera conexión. Fodé ha destacado en series como “The Bold and the Beautiful”, “Dynasty” y en cine con “La lista de no besar de Naomi y Ely”.

Instagram: @piersonfode

Pierson Fodé como Trey, el soltero codiciado en "The Wrong Paris" (Foto: Netflix)

3. Madison Pettis como Alexis

Alexis es una de las competidoras de Dawn en el reality de citas, además de influencer. Pettis fue una estrella infantil conocida por “Cory in the House” y “The Game Plan”, y más reciente por “The Fosters” y “He’s All That”.

Instagram: @madisonpettis

Madison Pettis es la rival de Miranda Cosgrove en "El otro París" (Foto: Madison Pettis/ Instagram)

4. Yvonne Orji como Rachel

Rachel es la carismática presentadora del reality dentro de la historia. Orji es artista y comediante, recordada por el papel de Molly en "Insecure" y con participaciones en películas como "Night School" y "Vacation Friends".

Instagram: @yvonneorji

La actriz Yvonne Orji junto a Torrance Coombs en una escena junto de "El otro Paris" (Foto: Netflix)

5. Torrance Coombs como Carl

Coombs encarna a Carl, uno de los productores responsables del gran cambio de escenario del reality. El actor es conocido por sus roles en dramas históricos como “Reign”, “Los Tudor” y “The Originals”.

Instagram: @torrancecoombs

Torrance Coombs como Carl en "El otro París". (Torrance Coombs /Instagram)

6. Madeleine Arthur como Cenicienta (Cinderella)

Arthur interpreta a Cenicienta, una concursante pintoresca en el show. Muchos la reconocen como Christine de A todos los chicos de los que me enamoré. Ha participado también en “Snowpiercer”, “Blockbuster” y “The Tomorrow People”.

Instagram: @madeleinearthur

Madeleine Arthur interpreta a Cenicienta, una concursante de Honeypo ten "El otro París". (Torrance Coombs /Instagram)

7. Veronica Long como Heather

Heather, una participante que trabaja en un bar deportivo, es interpretada por Veronica Long. Ha actuado en el reboot de “Charmed” y en varias películas del “Hallmark Channel”.

Instagram: @vee.long

Verónica Long en una escena como Heather en "El otro París". (Torrance Coombs /Instagram)

8. Hannah Stocking como Eva (Eve)

Stocking es Eve en la trama, otra de las concursantes del reality. Saltó a la fama como youtuber y creadora de contenido cómico, apareciendo además en “Family Switch”, “Boo 2!” y el reboot de “iCarly”.

Instagram: @hannahstocking

Hannah Stocking como Eva en "El otro París". (Torrance Coombs /Instagram)

9. Naika Toussaint como Ámbar (Amber)

Naika encarna a Amber, una animadora profesional dentro del reality. Ha participado en series como “Van Helsing”, “Once Upon a Time“ y ”Washington Black”.

Instagram: @naikatoussaint

Naika Toussaint como Ámbar, la animadora del reality de citas (Torrance Coombs /Instagram)

10. Christin Park como Jasmine

Jasmine es otra candidata del show, interpretada por Christin Park, quien ha tenido roles en “Charmed” y “Reginald the Vampire”.

Instagram: @christinsypark

Jasmine, es interpretada por Christin Park en la película "El otro París". (Torrance Coombs /Instagram)

11. Frances Fisher como Birdie

Fisher es Birdie, una persona clave y cercana a Dawn. La actriz tiene una larga carrera con papeles icónicos en “Titanic”, “Los imperdonables”, “La casa de arena y niebla” y la serie “Watchmen”.

Instagram: @francesfisher

Frances Fisher como Birdie en una escena de "El otro París". (Torrance Coombs /Instagram)

Otras figuras en el reparto incluyen a:

Emilija Baranac como Emily Ava Bianchi como Maxine, y más talentos jóvenes destacados

