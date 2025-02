Komugi Yamashita (Suzu Hirose) es una estudiante universitaria que tras perder a su padre, recibe una extraña carta en “¿El pavo real bailaba?” (“Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?” en inglés y “Kujaku no Dance, Dare ga Mita?” en su idioma original). La misiva anuncia la muerte del expolicía, pero también brinda una lista de personas que podrían ser acusadas falsamente por el crimen. Desde ese momento, Komugi investiga el pasado de su progenitor. ¿Quiénes conforman el elenco de la nueva serie japonesa de Netflix?

El drama de suspenso basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Rito Asami se estrenó en Japón el 24 de enero de 2025 a través de TBS, pero llegó a la plataforma de streaming de la N roja unos días después. Además, cuenta con la dirección de Kenta Tanaka, Takahiro Aoyama, Ryosuke Fukuda y Takayoshi Tanazawa a partir del guion de Asami y Tomoki Kanazawa.

Suzu Hirose y Ken’ichi Matsuyama son los protagonistas de “¿El pavo real bailaba?”, que también cuenta con las actuaciones de Win Morisaki, Yoshi Sakô, Tôru Nomaguchi, Soichi Itose, Asahi Seino, Lily Franky, Ryo Narita, Hideko Hara, Takahiro Fujimoto, Naomi Nishida, Yuto Isomura, Toshiya Sakai, Kentarô Gôma, Toshiki Matsui, Junichi Takakusagi y Takeshi Niihara.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “¿EL PAVO REAL BAILABA?”

1. Suzu Hirose como Komugi Yamashita

Suzu Hirose, actriz y modelo japonesa que apareció en películas como “Bakemono no Ko”, “Shigatsu wa Kimi no Uso”, “Let’s Go, Jets!” y “Chihayafuru: Musubi”, da vida a Komugi Yamashita, una estudiante universitaria que perdió a su madre cuando era niña y tras la muerte de su padre, se dedica a investigar su pasado para obtener respuesta sobre su asesinato.

Suzu Hirose asume el rol de Komugi Yamashita, una estudiante universitaria que investiga el pasado de su padre, en la serie japonesa "¿El pavo real bailaba?" (Foto: Netflix)

2. Ken’ichi Matsuyama como Yoshiteru Matsukaze

Ken’ichi Matsuyama, que fue parte de series como “Sexy Voice and Robo”, “Dokonjo Gaeru”, “Taira no Kiyomori”, “Dokonjo Gaeru”, “Death Note: New Generation” y “Dōsuru Ieyasu”, asume el rol de Yoshiteru Matsukaze, un abogado penalista que aparece en la lista del expolicía y al que Komugi recurre en busca de ayuda.

Ken'ichi Matsuyama da vida a Yoshiteru Matsukaze, un abogado penalista, en la serie japonesa "¿El pavo real bailaba?" (Foto: Netflix)

3. Win Morisaki como Yukinobu Hayami

Win Morisaki, actor y cantante birmano que apareció en “Ready Player One”, “Love Life”, “Tokyo Girl”, “Miss Sherlock”, “What Will You Do, Ieyasu?”, “The Makanai: Cooking for the Maiko House” y “Futari Solo Camp”, interpreta a Yukinobu Hayami en “¿El pavo real bailaba?”.

4. Yoshi Sakô como Rikirô Endô

Yoshi Sakô, que participó en “Thus Spoke Kishibe Rohan”, “Unknown”, “The Silent Service Season One - The Battle of Tokyo Bay”, “Unmet: Aru Nogekai no Nikki”, “Umi ni Nemuru Daiamondo”, encarna el rol de Rikirô Endô.

5. Tôru Nomaguchi como Hayashikawa

Tôru Nomaguchi, que fue parte de “Wadake no Otokotachi”, “Shichinin no Hisho”, “Dou Suru Ieyasu”, “Ao Haru Ride”, “Boku no Itoshii Youkai Girlfriend”, “Ano Ko no Kodomo” y “Furitsumore Kodokuna Shi yo”, da vida a Hayashikawa.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”:

Soichi Itose como Takao Akisada

Asahi Seino como Arisa

Lily Franky como Haruo Yamashita

Ryo Narita como Tomoya Endô

Hideko Hara como Natsumi Kimura

Takahiro Fujimoto como Tadashi Akizawa

Naomi Nishida como Kyôko Akazawa

Yuto Isomura como Takashi Kamii

Toshiya Sakai como Susumu Someda

Kentarô Gôma

Toshiki Matsui

Junichi Takakusagi

Takeshi Niihara

¿DE QUÉ TRATA “EL PAVO REAL BAILABA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?”, “Cuando su padre expolicía es asesinado en Nochebuena, Komugi encuentra una carta que insinúa una oscura conspiración y se asocia con un abogado para descubrir la verdad.”

¿CÓMO VER “EL PAVO REAL BAILABA”?

“¿El pavo real bailaba?” se estrenó el viernes 31 de enero de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

