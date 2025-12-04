Tras el brutal asesinato de su esposo, Ahn Yoon-soo (Jeon Do-yeon) es culpada del crimen y condenada a cadena perpetua en “El precio de una confesión” (“The Price of Confession” en inglés y “Jabaekui Daega” en su idioma original). Mientras busca la manera de demostrar su inocencia, en prisión conoce a una extraña mujer que le ofrece asumir la culpa a cambio de que ella mate a otra persona. ¿Aceptará el trato? ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Este thriller de misterio en el que las protagonistas intentan manipularse mutuamente sin revelar sus verdaderas intenciones fue dirigido por Lee Jung-hyo a partir del guion de Kwon Jong-kwan y tiene doce episodios, que se grabaron desde agosto de 2025.

Jeon Do-yeon, Kim Go-eun, Park Hae-soo y Jin Seon-kyu lideran el elenco de “El precio de una confesión”, que también cuenta con las actuaciones de Choi Young-joon, Lee Sang-hee, Kim Sun-young, Lee Mi-do, Hong Hwa-yeon, Nam Da-reum, Lee Cho-hee y Kim Joong-don.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”

1. Jeon Do-yeon como Ahn Yoon-soo

Jeon Do-yeon, que fue parte de producciones como “Star in My Heart”, “Shoot for the Stars”, “Lovers in Prague”, “The Good Wife”, “Lost”, “Curso intensivo de amor”, “Emergency Declaration” y “Boksoon debe morir”, da vida a Ahn Yoon-soo, una reservada profesora de arte que se convierte en la principal sospechosa del asesinato de su esposo. Aunque asegura que es inocente, es condenada a cadena perpetua.

Jeon Do-yeon interpreta a An Yunsu, quien es acusada por el asesinato de su esposo, en la serie coreana “El precio de una confesión” (Foto: Netflix)

2. Kim Go-eun como Mo-eun

Kim Go-eun, actriz surcoreana conocida principalmente por sus roles protagonistas en las series “Cheese in the Trap”, “Goblin” y “The King: The Eternal Monarch”, interpreta a Mo-eun, una enigmática reclusa conocida como “la bruja” por su supuesta habilidad de leer los pensamientos y sentimientos de los demás. Ella promete confesar el asesinato del esposo de Ahn Yoon-soo a cambio de otro asesinato.

En la serie coreana "El precio de una confesión", Kim Go-eun asume el papel de Mo-eun, una misteriosa mujer apodada "Bruja" (Foto: Netflix)

3. Park Hae-soo como Baek Dong-hun

Park Hae-soo, conocido por sus interpretaciones en las series “Prison Playbook” y “Squid Game”, asume el papel de Baek Dong-hun en “El precio de una confesión”. Se trata de un fiscal que tiene la fama de ser el más hábil de la Fiscalía del Distrito Norte. Está decidido a descubrir la verdad sobre An Yun-su y Mo-eun.

Park Hae-soo da vida a Baek Dong-hun, un fiscal que investiga a las protagonistas de la serie surcoreana "El precio de una confesión" (Foto: Netflix)

4. Jin Seon-kyu como Jang Jung-gu

Jin Seon-kyu, que apareció en series como “Marriage Contract”, “Doctors”, “Live Up to Your Name”, “Lawless Lawyer”, “Kingdom”, “Be Melodramatic”, “Vincenzo”, “One the Woman”, “Through the Darkness”, “Love All Play”, “Detrás de cada estrella”, “La gran apuesta”, “Revenant”, “King the Land”, “¡Oh, mis clientes fantasmas!” y “Aema”, da vida a Jang Jung-gu, exboxeador y abogado de Ahn Yun-su.

Jin Seon-kyu asume el rol de Jang Jung-gu, el abogado de Ahn Yoon-soo, en la serie surcoreana "El precio de una confesión" (Foto: Netflix)

5. Choi Young-joon como Jin Young-in

Choi Young-joon, que fue parte de “Flower of Evil”, “Inspector Koo”, “Vincenzo”, “Sabuesos”, “El monstruo de la vieja Seúl”, “Una maleta”, “The Defects” y “Tú siempre estuviste ahí”, es el encargado de interpretar a Jin Young-in, el abogado de Mo-eun.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El precio de una confesión”:

Lee Sang-hee como Bae Soon-deok

Kim Sun-young como Wal-soon

Lee Mi-do como Kim Moon-jun

Hong Hwa-yeon

Nam Da-reum

Lee Cho-hee

Kim Joong-don

¿DE QUÉ TRATA “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El precio de una confesión”, “una extraña le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio es muy alto: para probar su inocencia, la viuda debe llevar a cabo un asesinato.”

¿CÓMO VER “EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN”?

“El precio de una confesión” se estrenará el viernes 5 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí