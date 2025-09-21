A raíz del éxito que ha alcanzado “El refugio atómico” en Netflix, no solamente por su trama, sino por sus grandes interpretaciones, el público está ansioso por saber la edad de los actores que forman parte de esta serie, que se desarrolla en un escenario distópico en el que un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker. En esta nota, te doy a conocer cuántos años tienen los histriones.

LA EDAD DE LOS ACTORES DE “EL REFUGIO ATÓMICO”

MIREN IBARGUREN. La actriz que hace de Minerva en “El refugio atómico” de Netflix tiene 45 años, toda vez que nació el 23 de mayo de 1980.

Miren Ibarguren interpreta a Minerva en la serie "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

ALÍCIA FALCÓ. La actriz que interpreta a Asia en la serie “El refugio atómico” tiene 22 años, ya que nació el 14 de abril de 2003.

La interpretación de la actriz en "El refugio atómico" ha sido destacada (Foto: Alícia Falcó / Instagram)

JOAQUÍN FURRIEL. El actor argentino que hace de Guillermo en “El refugio atómico” tiene 51 años, toda vez que nació el 26 de agosto de 1974.

En esta imagen, el actor cautivando a sus miles de seguidores (Foto: Joaquín Furriel/ Instagram)

PAU SIMON. El actor que da vida a Max en “El refugio atómico” tiene 27 años, ya que nació en 1998.

Su nombre ya comienza a sonar en producciones que darán de qué hablar (Foto: Pau Simon / Instagram)

CARLOS SANTOS. El actor que interpreta a Rafa en “El refugio atómico” tiene 48 años, pues nació el 3 de agosto de 1977.

Una toma de Carlos Santos al lado de Natalia Verbeke en la serie española "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

JASON FERNÁNDEZ. El actor que hace de Yako en “El refugio atómico” tiene 31 años, toda vez que nació el 7 de agosto de 1994.

El español tiene miles de seguidores en sus redes sociales (Foto: Jason Fernández / Instagram)

NATALIA VERBEKE. La actriz que da vida a Frida en la serie “El refugio atómico” de Netflix tiene 50 años, ya que nació el 23 de febrero de 1975.

Natalia Verbeke en una escena de "El refugio atómico" (Foto: Netflix)

ÁLEX VILLAZÁN. El actor que interpreta a Ziro en la serie “El refugio atómico” tiene 32 años, pues nació en 1993.

Cuando ganó un premio de la Unión de Actores en la categoría Mejor Actor Revelación (Foto: Álex Villazán / Instagram)

