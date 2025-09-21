A raíz del éxito que ha alcanzado “El refugio atómico” en Netflix, no solamente por su trama, sino por sus grandes interpretaciones, el público está ansioso por saber la edad de los actores que forman parte de esta serie, que se desarrolla en un escenario distópico en el que un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker. En esta nota, te doy a conocer cuántos años tienen los histriones.
LA EDAD DE LOS ACTORES DE “EL REFUGIO ATÓMICO”
MIREN IBARGUREN. La actriz que hace de Minerva en “El refugio atómico” de Netflix tiene 45 años, toda vez que nació el 23 de mayo de 1980.
ALÍCIA FALCÓ. La actriz que interpreta a Asia en la serie “El refugio atómico” tiene 22 años, ya que nació el 14 de abril de 2003.
JOAQUÍN FURRIEL. El actor argentino que hace de Guillermo en “El refugio atómico” tiene 51 años, toda vez que nació el 26 de agosto de 1974.
PAU SIMON. El actor que da vida a Max en “El refugio atómico” tiene 27 años, ya que nació en 1998.
CARLOS SANTOS. El actor que interpreta a Rafa en “El refugio atómico” tiene 48 años, pues nació el 3 de agosto de 1977.
JASON FERNÁNDEZ. El actor que hace de Yako en “El refugio atómico” tiene 31 años, toda vez que nació el 7 de agosto de 1994.
NATALIA VERBEKE. La actriz que da vida a Frida en la serie “El refugio atómico” de Netflix tiene 50 años, ya que nació el 23 de febrero de 1975.
ÁLEX VILLAZÁN. El actor que interpreta a Ziro en la serie “El refugio atómico” tiene 32 años, pues nació en 1993.
