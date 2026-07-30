Si eres de las que todavía no supera el final de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”), te traigo una buena noticia. Y es que Kohei Horikoshi, el creador detrás de la historia de Izuku Midoriya y compañía, tiene lista una sorpresa para sus fans. Se trata de “Don’t Laugh, Shijima-san” (o “Warawanaideyo Shijima-san”), un manga completamente nuevo: un one-shot que promete un giro bastante distinto al que sus lectores estaban acostumbrados. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la franquicia “My Hero Academia” no está de brazos cruzados mientras Horikoshi explora esta nueva aventura.

Resulta que, como parte del décimo aniversario del anime, se prepara el estreno de un corto titulado “I Am a Hero Too”, basado en un relato adicional que el propio mangaka escribió para el fanbook “Ultra Age”.

Esta producción sigue a Eri en una etapa posterior al final de la serie y se lanzará en Crunchyroll el domingo 2 de agosto del 2026.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO MANGA DE KOHEI HORIKOSHI?

De acuerdo con el comunicado oficial de Oricon, publicado el pasado miércoles 29 de julio, el one-shot “Don’t Laugh, Shijima-san” se presenta como una historia del tipo “chico conoce a chica”, pero con un giro de terror.

Además, es importante aclarar que no se trata del inicio de una serie: en realidad, es una historia autoconclusiva, de 61 páginas de extensión en total.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PUBLICARÁ “DON’T LAUGH, SHIJIMA-SAN”?

El one-shot se publicará el lunes 10 de agosto del 2026, dentro del número combinado 37/38 de la Weekly Shonen Jump en Japón.

Cabe resaltar que el mismo número de la revista celebrará el aniversario 50 de “KochiKame”, con una sección especial y una carta ilustrada de su creador.

¿QUÉ LUGAR OCUPA ESTE MANGA EN LA CARRERA DE KOHEI HORIKOSHI?

Este trabajo marca el regreso de Horikoshi a la Weekly Shonen Jump tras el cierre de “My Hero Academia”, serie que terminó su publicación en agosto del 2024 y que sumó 38 páginas adicionales en su tomo 42, el último de la colección, lanzado en diciembre de ese año.

Asimismo, en el pasado, el autor ya había insinuado su interés por el género de terror, sobre todo en los momentos más oscuros de villanos como Shigaraki, All For One o Stain dentro de la franquicia.

De esta manera, el one-shot funciona como el primer paso concreto de Horikoshi fuera del universo que lo hizo mundialmente conocido.

"Warawanaideyo Shijima-san", traducido oficialmente como "Don't Laugh, Shijima-san", es el nuevo manga del aclamado autor Kohei Horikoshi (Foto: Weekly Shonen Jump / Shueisha)

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