Desde su estreno, el 12 de mayo de 2025, “El sabor de lo nuestro” (“Tastefully Yours” en inglés y “Dang-sin-eui Mat” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en América Latina. La serie surcoreana creada por Han Jun-hee narra la historia del heredero de una empresa alimentaria que dirige un restaurante en Seúl que conoce a una chef rural. El amor surge entre ellos mientras manejan un local en Jeonju. ¿Quiénes conforman el elenco principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia romántica dirigida por Park Dan-hee a partir del guion de Jung Soo-yoon tiene diez episodios que se grabaron desde octubre de 2024 en la ciudad de Jeonju y se emiten en el canal ENA desde el 12 de mayo, lunes y martes a las 22:00 (hora local coreana). Para el público internacional, está disponible en Netflix.

“El sabor de lo nuestro” cuenta con un reparto conformado por Kang Ha-neul, Go Min-si, Kim Shin-rok, Yoo Su-bin, Hong Hwa-yeon, Oh Min-ae, Bae Na-ra, Bae Yoo-ram, Yoon Byung-hee, Lee Jung-ok y Yoo Yeon-seok. Entonces, ¿quién es quién en la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SABOR DE LO NUESTRO”

1. Kang Ha-neul como Han Beom-woo

Kang Ha-neul, que fue parte de “To The Beautiful You”, “Two Weeks”, “Angel Eyes”, “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “When the Camellia Blooms”, “Insider” y “El juego del calamar”, interpreta a Han Beom-woo, director de la empresa alimentaria Hansang y gerente del Diamant One Star Fine Dining Moto. Se dedica a adquirir y fusionar pequeños restaurantes, hasta que conoce a Yeon-joo, de quien se enamora.

Kang Ha-neul asume el rol de Han Beom-woo, director de la empresa alimentaria Hansang, en la serie surcoreana "El sabor de lo nuestro" (Foto: Netflix)

2. Go Min-si como Mo Yeon-joo

Go Min-si, que apareció en series como “Mi chica descarada”, “Welcome to Waikiki”, “The Smile Has Left Your Eyes”, “Secret Boutique”, “Youth of May” y “Jirisan”, da vida a Mo Yeon-joo, una chef terca y humilde que tiene un restaurante de alta cocina en Jeonju. Debido a su estricta filosofía de usar solo los mejores ingredientes, tiene algunos problemas, pero Beom-woo le ofrece un trato.

Go Min-si interpreta a Mo Yeon-joo, una chef testaruda, en la serie coreana en la serie "El sabor de lo nuestro (Foto: Netflix)

3. Kim Shin-rok como Jin Myeong-sook

Kim Shin-rok, que participó en “The Cursed”, “Beyond Evil”, “Rumbo al infierno”, “One Ordinary Day”, “Una familia ejemplar”, “Sweet Home”, “La reina de las lágrimas” y “Undercover High School”, asume el rol de Jin Myeong-sook, la empleada estrella del restaurante de fideos más popular de la zona.

Kim Shin-rok interpreta a Jin Myeong-sook en la serie surcoreana "El sabor de lo nuestro" (Foto: Netflix)

4. Yoo Su-bin como Shin Chun-seung

Yoo Su-bin, que anteriormente fue parte de “ Prison Playbook”, “The Ghost Detective”, “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”, “Start-up” y “Un héroe débil”, interpreta a Shin Chun-seung en “El sabor de lo nuestro”. Se trata del hijo de la familia propietaria del restaurante de fideos más popular de Jeonju.

Yoo Su-bin da vida a Shin Chun-seung, quien busca obtener el reconocimiento de su padre, en la serie surcoreana "El sabor de lo nuestro" (Foto: Netflix)

5. Hong Hwa-yeon como Jang Young-hye

Hong Hwa-yeon, que apareció en “Mental Coach Jegal”, “Bo-ra! Deborah” y “Corazones enterrados”, se encarga de dar vida a Jang Young-hye, la chef estrella de los restaurantes de la corporación Hansang.

Hong Hwa-yeon interpreta a Jang Young-hye, que trabaja para la corporación Hansang, en la serie surcoreana "El sabor de lo nuestro" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El sabor de lo nuestro”:

Oh Min-ae como la presidente Han

Bae Na-ra como Han Seon-woo

Bae Yoo-ram como Lee Yu-jin

Yoon Byung-hee

Lee Jung-ok

Yoo Yeon-seok como Jeon Min

¿DE QUÉ TRATA “EL SABOR DE LO NUESTRO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El sabor de lo nuestro”, “determinado a obtener los máximos honores culinarios, un arrogante heredero conoce a una chef terca y humilde cuyas recetas lo asombran y encienden la llama de un amor improbable.”

¿CÓMO VER “EL SABOR DE LO NUESTRO”?

“El sabor de lo nuestro” se estrenó el 12 de mayo de 2025 en Netflix. Cada dos semanas se emiten dos nuevos episodios. El décimo llegará el 10 de junio.

Por lo tanto, para ver los episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí