Cuando pierde su trabajo y su hija debe asistir a un campamento de snowboard, una madre soltera decide disfrazarse de anciano para ser contratada como Papá Noel en una lujosa estación de esquí en “El secreto de Santa” (“My Secret Santa” en su idioma original). El engaño funciona hasta que Taylor (Alexandra Breckenridge) se enamora del hijo del dueño y empieza a despertar sospechas que pueden exponer su secreto. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva película navideña de Netflix?

Esta comedia romántica, que tiene una duración de 90 minutos, cuenta con la dirección de Mike Rohl (“Intercambio de Princesas”), el guion de Ron Oliver (“Falling for Christmas”) y Carley Smale (“Snowed-Inn Christmas”), y con Howard y Alexander Braunstein como productores.

La fotografía principal de “El secreto de Santa” tuvo lugar en Kamloops, Columbia Británica, en febrero de 2025. Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, Tia Mowry y Madison MacIsaac lideran el elenco, que también cuenta con las actuaciones de Diana Maria Riva, Andy Magee, William Vaughan, Sasha Rojen, Adam Beauchesne, Barry W. Levy, Jayden Oniah, Brittany Hobson, Dominic Fox, Katie Stone, Violet Rain, Cara Halseth, Marika Siewert y Catriona Leger.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SECRETO DE SANTA”

1. Alexandra Breckenridge como Taylor Jacobson

Alexandra Breckenridge, conocida principalmente por protagonizar la serie de Netflix “Virgin River”, y por aparecer en series como “American Horror Story”, “True Blood”, “The Walking Dead”, “This Is Us” y “Law & Order: Special Victims Unit”, da vida a Taylor Jacobson, una madre soltera que toma medidas desesperadas para resolver sus problemas económicos.

“Está desesperada por pagar el alquiler, además de enviar a su hija a una escuela de snowboard... pero es madre soltera... y acaba de perder su trabajo en Navidad”, señaló Breckenridge.

Alexandra Breckenridge interpreta a Taylor Jacobson, una mujer desesperada que utiliza un disfraz de Papá Noel para conseguir trabajo, en "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

2. Ryan Eggold como Matthew Layne

Ryan Eggold, conocido por papeles como Ryan Matthews en “90210”, Tom Keen en “The Blacklist” y su spin-off, “The Blacklist: Redemption”, y el Dr. Max Goodwin en “New Amsterdam”, asume el papel de Matthew Layne, el hijo del dueño del hotel de esquí al que Taylor entra a trabajar con engaños. Él se enamora de Taylor, pero ¿qué pasará cuando descubra su secreto?

Alexandra Breckenridge interpreta a Taylor Jacobson y Ryan Eggold interpreta a Matthew Layne en la película navideña "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

3. Tia Mowry como Natasha Burton

Tia Mowry, que fue parte de producciones como “The Hot Chick”, “Baggage Claim”, “Indivisible”, “Girlfriends”, “The Game”, “Double Wedding”, “Instant Mom”, “A Black Lady Sketch Show” y “American Dad!”, interpreta a Natasha Burton en “El secreto de Santa”. Se trata de una de las empleadas del hotel.

Tia Mowry asume el papel de Natasha Burton, quien amenaza con exponer el secreto de Taylor, en la película navideña "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

4. Madison MacIsaac como Zoey Jacobson

Madison MacIsaac, que anteriormente apareció en las producciones “Bring It On: Cheer or Die”, “Elevator Game”, “Never Been Chris’d”, “Three Stages” y “Nobody 2”, asume el rol de Zoey Jacobson, la hija de Taylor que asiste a un campemnto de esquí.

Zoey Jacobson (Madison MacIsaac) junto a su madre Taylor Jacobson (Alexandra Breckenridge) en una escena de la película navideña "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

5. Diana Maria Riva como Doralee

Diana Maria Riva, que participó en “Philly”, “Side Order of Life”, “The Good Guys”, “Telenovela”, “Gordita Chronicles”, “The West Wing”, “The Bridge”, “Dead to Me” y “Glamorous”, da vida a Doralee.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El secreto de Santa”:

Andy Magee

William Vaughan como Eric

Sasha Rojen como Ava

Adam Beauchesne como Kenny

Barry W. Levy como Robert

Jayden Oniah como Max

Brittany Hobson

Dominic Fox como Jimmy

Katie Stone

Violet Rain

Cara Halseth

Marika Siewert

Catriona Leger como Melissa

¿DE QUÉ TRATA “EL SECRETO DE SANTA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El secreto de Santa”, “una madre soltera llena de vida que necesita trabajo desesperadamente decide hacerse pasar por un hombre para conseguir el puesto de Papá Noel en un exclusivo resort de esquí. Pero cuando empieza a enamorarse del director del hotel, las cosas se complican… y su secreto podría arruinarlo todo.”

¿CÓMO VER “EL SECRETO DE SANTA”?

“El secreto de Santa” se estrenará el miércoles 3 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

