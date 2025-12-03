CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Mike Rohl (“Intercambio de Princesas”) a partir del guion de Ron Oliver (“Falling for Christmas”) y Carley Smale, “El secreto de Santa” (“My Secret Santa” en su idioma original) es una película navideña de Netflix que narra la historia de Taylor Jacobson (Alexandra Breckenridge), una madre soltera que necesita trabajo desesperadamente, así que, decide hacerse pasar por un anciano agradable para conseguir el puesto de Papá Noel en un exclusivo resort de esquí. ¿Qué sucede cuando exponen su engaño?

Taylor se prepara para la temporada navideña en su trabajo, pero a pesar de su entusiasmo, su jefe la despide. Jacobson necesita conseguir otro trabajo de inmediato, ya que debe el alquiler de su departamento antes de que Doralee (Diana Maria Riva) la desaloje. Pero esa no es la única razón. Su hija Zoey (Madison MacIsaac) logra ser aceptada en la Sun Peaks Snowboard Academy y debe pagar una costosa inscripción.

Cuando Zoey nota las dificultades económicas de su madre, desiste de asistir a esa academia, pero la protagonista de “El secreto de Santa” no quiere que su hija renuncie a sus sueños, así que busca una solución. Los empleados del resort Sun Peaks solo pagan la mitad, por lo tanto, Taylor está decidida a conseguir trabajo en ese lugar. El problema es que necesitan a un nuevo Santa Claus.

Matthew Layne (Ryan Eggold) siente una conexión especial con el nuevo Santa Claus del resort en la película navideña "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL SECRETO DE SANTA”?

Con la ayuda de su hermano y su pareja, Taylor consigue el disfraz perfecto y consigue el empleo. No obstante, en el resort Sun Peaks se reencuentra con el hombre que conoció en la tienda de discos, se declaró fan de su antigua banda Screaming Kittens y la invitó a salir. Se trata de Matthew Layne (Ryan Eggold), el hijo del dueño que tras cometer algunos errores se ve obligado a trabajar en el negocio familiar.

Taylor lo rechazó debido a que está enfocada en ser una buena madre para Zoey, tiene muchos problemas y le rompieron el corazón en el pasado. Sin embargo, el reencuentro la lleva a replantearse la idea de tener una cita con él. Mientras piensa en eso, cumple su función con Papá Noel, pero no lo hace tan bien, debido a que cuando habla con los niños se pone en el lugar de las madres.

Natasha Burton (Tia Mowry) la empleada del hotel que aspiraba a convertirse en gerente general antes de la llegada de Matthew, está encantado con el fracaso de Santa Claus, ya que eso demuestra que el hijo del dueño no está preparado para ese cargo. Sin embargo, cuando la protagonista de “My Secret Santa” cambia de perspectiva tras hablar con su hija se convierte en un éxito.

El triunfo del Santa Claus del resort Sun Peaks provoca la alegría de todos, excepto la de Natasha, quien se propone a encontrar algo malo del adorable anciano detrás del trabajo. Tras una larga investigación, descubre que Taylor está involucrada en el engaño. Cree que Matthew está al tanto y planea exponerlo en la próxima celebración del hotel.

Natasha Burton (Tia Mowry) quiere exponer el secreto de Taylor para convertirse en gerente general del resort en la película navideña "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL SECRETO DE SANTA”?

¿Qué pasó con Taylor y Matthew?

El traje de Santa Claus no solo ayuda a resolver los problemas económicos de Taylor, también le permite conocer lo que su hija realmente desea. Zoey quiere que su madre tenga novio y que se enfoque en algo más que se su madre. El disfraz también permite que Taylor tenga una conversación con Ava (Sasha Rojen), la adolescente que molesta a Zoey. Gracias a eso, comprende que Ava necesita más atención de su madre.

Robert Lyne (Barry W. Levy) exige que el Santa Claus de su hotel asista a la celebración, lo que obliga a Taylor a idear un plan para asistir como la cita de Matthew y como el hombre del traje rojo. Aunque cuenta con la ayuda de su hermano y la pareja de este, el engaño no dura mucho tiempo, debido a la intervención de Natasha.

Taylor intenta negar las acusaciones, pero antes de que pueda pensar en una forma de salir del embrollo le informan que su hija sufrió una accidente. Desesperada, corre a ver a Zoey y no tiene más opción que contar la verdad. Intenta hablar con Matthew, pero él le pide que se concentre en su hija.

Cuando Robert busca al responsable de todo, Matthew asume la culpa para evitar que Natasha salga perjudicada. Solo entonces, Natasha comprende que actuó mal, también incluye la conversación que tiene con su hija Ava. Para remediar el daño, Natasha permite que Matthew se haga cargo del concierto del resort y lo ayuda a ser un buen gerente.

Al final de “El secreto de Santa”, Taylor se disculpa con Matthew y admite que está enamorada de él. La pareja se reconcilia y celebra las fiestas en el departamento de las Jacobson. Robert también es invitado y conoce a Doralee.

Taylor Jacobson (Alexandra Breckenridge) y Matthew Layne (Ryan Eggold) se reconcilian al final de la película navideña "El secreto de Santa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL SECRETO DE SANTA”?

“El secreto de Santa” está disponible en Netflix desde el 3 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

