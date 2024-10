A pesar de ser uno de los mejores personajes de “El secreto del río”, Solange no recibe el trato que merece cuando muere. Su familia vuelve a vestirla de hombre. Le corta el cabello. Además, espantan a sus amigas. Siempre luchó por reivindicar su verdadera identidad, pero una vez fallecida, no tenía cómo defenderse. Claro está, la serie de Netflix procede de este modo para reflejar la triste realidad que enfrenta la comunidad trans en México. Y no es ninguna exageración. La misma Wendy Guevara compartió una experiencia muy cercana para ella parecida a la que sufrió Solange.

Nava fue una mujer trans muy cercana al grupo de Wendy, “Las Perdidas”. Las cuidó, protegió e incluso bautizó. Wendy es Wendy por ella. Kimberly La Más Preciosa también. Fue como una madre, o hermana mayor, y su repentina muerte las descolocó a todas, sobre todo cuando su familia decidió obviar su último deseo.

NAVA SE FUE COMO SOLANGE

Solange fue despojada de su identidad cuando murió (Foto: El secreto del río / Netflix)

Durante una transmisión en vivo tras ver “El secreto del río”, la ganadora de la primera edición de “La casa de los famosos México” contó que pese a su deseo de ser enterrada como mujer, Nava fue despedida como hombre. Tal como pasó con Solange. Para Wendy fue una experiencia desgarradora.

“La familia de Nava hizo lo mismo. Su última voluntad de Nava fue que la vistiéramos de mujer y la maquilláramos, y su familia no permitió que Nava se fuera vestida como ella tanto quería y le gustaba”, contó Wendy en compañía de su amiga Evelyn Hernández.

“Ella a diario andaba bien maquillada, siempre andaba así. Paty la maquilló y la desmaquillaron”, añadió.

Para Wendy, cada quien tiene el derecho de irse como mejor prefiera. “No está padre”.

SOLANGE

Solange es la líder de la comunidad muxe en la localidad de Tehuantepec. Es una mujer trans valiente que tiene una conexión especial con el mundo a pesar de los golpes que recibe a diario por parte de personas que no pueden entenderla, mucho menos tolerarla.

Interpretada por la cantante La Bruja de Texcoco, Solange se vuelve la protectora y guía de Manuel, el niño que crecería para convertirse en Sicarú en la serie mexicana que ha conmovido a medio mundo en Netflix. Conmovido pero también aleccionado acerca de la comunidad LGBTIQ+.

Solange fue la mentora y protectora de Manuel en "El secreto del río" (Foto: Netflix)