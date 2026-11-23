“El secuestro de Toos van der Valk” (en inglés: “Toos: The Van der Valk Kidnapping” y en su idioma original: “Toos: De van der valk ontvoering”) es la miniserie de Netflix que pone la mira en uno de los casos criminales más recordados de los Países Bajos, caracterizado por un imperio hotelero, una familia que parece tenerlo todo y una mujer que de pronto desaparece del mapa. Así, en esta nota, te cuento de qué trata exactamente la producción y desde cuándo puedes darle play, para que decidas si debes sumarla a tu lista de pendientes.

Vale precisar que la historia está inspirada en hechos reales, con su dirección a cargo de Inti Calfat y Dirk Verheye.

Además, Calfat, Maaik Krijgsman y Carl Joos figuran como creadores, mientras que Krijgsman y Joos firman el guion.

¿DE QUÉ TRATA “EL SECUESTRO DE TOOS VAN DER VALK”?

La serie de Netflix se centra en Toos van der Valk, una mujer que lo tiene todo: riqueza, prestigio y una familia unida.

Y es que, junto a su esposo, Gerrit, dirige el imperio hotelero más grande de los Países Bajos.

Sin embargo, la tragedia llega el 26 de noviembre de 1982, cuando Toos es secuestrada y comienza una odisea que sume a su entorno en la desesperación.

Así, mientras Gerrit y los suyos la buscan, el oficial de policía Cor Mulder se instala en el Hotel Nuland, donde se hospeda la familia durante la crisis.

Allí se hace pasar por sobrino para ubicar a los secuestradores y sostener a los Van der Valk, que van cediendo ante la presión.

Toos, por su parte, debe luchar con todas sus fuerzas para mantenerse con vida durante su cautiverio.

Y, en este contexto, la prensa sigue cada detalle, el Gobierno teme que el pago del rescate siente un precedente peligroso y las exigencias de los secuestradores se vuelven cada vez más imposibles.

MIRA EL TRÁILER DE “EL SECUESTRO DE TOOS VAN DER VALK”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL SECUESTRO DE TOOS VAN DER VALK”?

“El secuestro de Toos van der Valk” se estrena en Netflix el jueves 26 de noviembre del 2026, exactamente 44 años después del rapto real.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción clasificada para mayores de 16 años.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “EL SECUESTRO DE TOOS VAN DER VALK”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El secuestro de Toos van der Valk”:

Lies Visschedijk como Toos van der Valk

como Toos van der Valk Frank Lammers como Gerrit

como Gerrit Juda Goslinga como el detective Cor Mulder

como el detective Cor Mulder Gijs Blom como Joep van den Nieuwenhuijzen

como Joep van den Nieuwenhuijzen Joy Verberk como Marijke van der Valk

como Marijke van der Valk Richelle Plantinga como Carlita van der Valk

como Carlita van der Valk Jim Deddes como Harry Heinrichs

La serie de suspenso y drama "El secuestro de Toos van der Valk" se compone de seis episodios en total (Foto: Submarine / Netflix)

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