“El secuestro de Toos van der Valk” (en inglés: “Toos: The Van der Valk Kidnapping” y en su idioma original: “Toos: De van der valk ontvoering”) es la serie de Netflix que reconstruye el cautiverio de una empresaria hotelera y la angustia de su familia durante las negociaciones, dejando una duda entre sus espectadores: ¿la mujer que vimos en pantalla existió de verdad? Pues, la respuesta corta es sí y si quieres saber quién es la sobreviviente, cómo vive en la actualidad y qué ocurrió con las personas que la secuestraron, esta nota es para ti.

Vale precisar que, de acuerdo con la página oficial de la familia, Toos van der Valk nació en 1930 y, junto a su esposo Gerrit (1928-2009), levantó el grupo Van der Valk Hotels & Restaurants, hoy con más de 120 hoteles en varios territorios.

Además, es madre de 7 hijos, abuela de 38 nietos y bisabuela de más de 60 personas.

Respecto a su secuestro, tal como explica People, la noche del 26 de noviembre de 1982, tres italianos se la llevaron de su casa en Nuland, en la provincia de Brabante Septentrional de Países Bajos, y la mantuvieron cautiva durante 21 días.

Y, en este difícil contexto, ella memorizó detalles de su entorno, lo que ayudó a la policía a ubicar el lugar tras su liberación.

Eventualmente, la familia pagó alrededor de 13 millones de florines por su rescate y la víctima quedó libre el 17 de diciembre de 1982, cerca de Eindhoven.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El secuestro de Toos van der Valk”:

¿DÓNDE ESTÁ Y CÓMO VIVE TOOS VAN DER VALK HOY?

Actualmente, la sobreviviente tiene 95 años. Y si consideramos que ella nació el 22 de diciembre de 1930, cumplirá 96 en las próximas semanas.

La página oficial de la familia, actualizada en octubre del 2026, señala que Toos van der Valk se encuentra muy bien y que viaja con regularidad para ver a familiares y amigos, dentro y fuera de los Países Bajos.

Cabe resaltar que, tras el secuestro, ella se mudó a Suiza con Gerrit y temió represalias durante años.

Entonces, cuando circularon relatos con muchas imprecisiones, le pidió a la autora Elle van Rijn que escribiera su propia versión: así nació “Mijn Ontvoering”, libro publicado en el 2011.

¿Y dónde vive Toos van der Valk ahora? Pues, la última actualización al respecto la concedió en noviembre del 2023, cuando le contó a Valk Life que seguía viviendo en Nuland, Países Bajos.

¿QUÉ PASÓ CON LOS SECUESTRADORES DE TOOS VAN DER VALK?

Sobre los responsables del delito, ellos eran miembros de una banda de asaltantes de bancos italianos, y tres de los cuatro secuestradores fueron arrestados en el plazo de un mes.

En agosto de 1983, cuatro sospechosos llegaron a juicio en Den Bosch y el tribunal condenó a dos de ellos a 12 años y a quien mantuvo el contacto telefónico, a 8. Y, más adelante, nueve italianos más recibieron condenas en Italia.

Finalmente, de los 13 millones de florines pagados en el rescate solo se recuperaron unos 2 millones.

"El secuestro de Toos van der Valk" es un drama neerlandés que narra el cautiverio que vivió la matriarca de la familia fundadora del famoso imperio hotelero Van der Valk en los Países Bajos (Foto: Submarine / Netflix)

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