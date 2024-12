Aunque “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim” (“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” en su idioma original) llega a los cines de Estados Unidos el 13 de diciembre de 2024, ya está disponible en América Latina. Se trata de una precuela de la trilogía cinematográfica original de Peter Jackson y por supuesto también está basada en las obras del autor J. R. R. Tolkien. Pero ¿quiénes conforman el reparto de voces y a qué personajes interpretan?

La cinta animada dirigida por Kenji Kamiyama (“Blade Runner: Black Lotus” y “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”) se centra en el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Específicamente, en la guerra de los Rohirrim contra los Dunlendinos, también conocidos como los Hombres Salvajes de Duneland.

Mientras Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino y Miranda Otto encabezan el elenco de voces de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna, Janine Duvitski y Christopher Lee también participan en el proyecto escrito por Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”

1. Brian Cox como Helm Hammerhand

Brian Cox, el primer actor en representar al personaje de Hannibal Lecter en el cine, participó en la película “Manhunter” y en la serie “Succession”, le da voz a Helm Hammerhand, el noveno rey que ocupó el trono de Rohan y el último del primer linaje de reyes.

Brian Cox le da voz a Helm Hammerhand en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Gaia Wise como Héra

Gaia Wise, actriz británica que es hija de Emma Thompson y Greg Wise, y apareció en producciones como “A Walk in the Woods”, “Silent Witness” y “The Chelsea Detective” asume el rol de Héra, la hija de Helm que es mencionada en los libros de Tolkien, pero no tiene nombre.

Gaia Wise como Héra, la hija de Helm, en la película animada "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Luke Pasqualino como Wulf

Luke Pasqualino, conocido por haber interpretado a Freddie McClair en la serie “Skins” y a D’Artagnan en la serie de “The Musketeers”, le da voz a Wulf, el hijo de Freca, líder de los Dunlendinos. Tras la muerte de su padre, jura venganza y ataca a Rohan.

Luke Pasqualino asume el rol de Wulf, el hijo de Freca, en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Miranda Otto como Éowyn

Miranda Otto, actriz australiana reconocida por el papel de la doncella guerrera Éowyn en la trilogía de “El Señor de los Anillos” y por su papel como Zelda Spellman en la serie “Chilling Adventures of Sabrina, repite el rol de Éowyn, doncella escudera de Rohan y la narradora de la película.

5. Shaun Dooley como Freca

Shaun Dooley, que fue parte de series como “The Game”, “The Detectives”, “Doctor Who”, “The Stranger”, “Innocent”, “Black Mirror”, “The Long Shadow” y “Criminal Record”, interpreta a Freca, el líder de los Dunlendinos que pide la mano de Hera para su hijo Wulf.

Wulf jura vengar la muerte de su padre Freca en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim”:

Lorraine Ashbourne como Olwyn

Yazdan Qafouri como Hama

Benjamin Wainwright como Haleth

Laurence Ubong Williams como Fréaláf Hildeson

Michael Wildman como el General Targg

Jude Akuwudike como Lord Thorne

Bilal Hasna como Lief

Janine Duvitski como la Vieja Pennicruik

Christopher Lee como Saruman

¿DE QUÉ TRATA “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”?

De acuerdo con la descripción oficial de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”, la película anime regresa a la audiencia al mundo épico basados en los libros de J.R.R. Tolkien. “Ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original de películas,’El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim’ cuenta el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan.

Un ataque repentino de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una audaz última resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg— una poderosa fortaleza que más tarde será conocida como la Cuesta de Helm. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe convocar la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su total destrucción”.

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”?

“El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” se estrenará el viernes 13 de diciembre de 2024 en los cines de Estados Unidos y el jueves 5 de diciembre en algunos países de América Latina.