Ambientada 183 años antes de los acontecimientos representados en la trilogía cinematográfica de “El Señor de los Anillos”, “La Guerra de los Rohirrim” (“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” en su idioma original) es una película estadounidense-japonesa de anime y fantasía que narra la historia de Helm “Mano de hierro”, un legendario rey de Rohan que debe defenderse de un ejército de dunlendinos. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva producción basada en la novela de J. R. R. Tolkien? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama y más datos.

La precuela animada dirigida por Kenji Kamiyama a partir de un guion de Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou fue producida por New Line Cinema y Warner Bros. Animation y con animación producida por Sola Entertainment.

Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino y Miranda Otto encabezan el elenco de voces de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”, que también cuenta con Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley, Michael Wildman, Jude Akuwudike, Bilal Hasna, Janine Duvitski y Christopher Lee.

Helm debe defenderse del ataque de Wulf en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”?

De acuerdo con la descripción oficial de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”, la película anime regresa a la audiencia al mundo épico basados en los libros de J.R.R. Tolkien. “Ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilogía original de películas,’El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim’ cuenta el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan.

Un ataque repentino de Wulf, un astuto y despiadado caballero de Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, fuerza a Helm y a su pueblo a hacer una audaz última resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg— una poderosa fortaleza que más tarde será conocida como la Cuesta de Helm. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe convocar la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que busca su total destrucción”.

Por lo que he visto en el tráiler, Wulf pide la mano de Hera con la intención de fortalecer Roja. Cuando ella y su padre se niega, se produce un enfrentamiento que termina con Helm matando al padre de Wulf. Decidido a cobrar venganza, el caballero de Dunlending se enfrenta a Héra, quien demuestra ser una hábil guerrera.

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”?

“El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” se estrenará el viernes 13 de diciembre de 2024 en los cines de Estados Unidos y el jueves 5 de diciembre en algunos países de América Latina.

Fecha de estreno de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” en Estados Unidos: 13 diciembre de 2024

Fecha de estreno de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” en México: 5 de diciembre de 2024

Fecha de estreno de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” en Perú: 5 de diciembre de 2024

Fecha de estreno de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” en Colombia: 5 de diciembre de 2024

Fecha de estreno de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” en España: 13 de diciembre de 2024

Fecha de estreno de “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” en Japón: 27 de diciembre de 2024

TRÁILER DE “THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”

Brian Cox le da voz a Helm Hammerhand

Gaia Wise le da voz a Héra

Luke Pasqualino le da voz a Wulf

Miranda Otto le da voz a Éowyn

Lorraine Ashbourne le da voz a Olwyn

Yazdan Qafouri le da voz a Hama

Benjamin Wainwright le da voz a Haleth

Laurence Ubong Williams le da voz a Fréaláf Hildeson

Shaun Dooley le da voz a Freca

Michael Wildman le da voz al General Targg

Jude Akuwudike le da voz a Lord Thorne

Bilal Hasna le da voz a Lief

Janine Duvitski le da voz a la Vieja Pennicruik

Christopher Lee le da voz a Saruman

Wulf quiere vengar la muerte de su padre en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”

“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, producida por Joseph Chou, tiene una duración de 134 minutos, es decir, 2 horas y 14 minutos.