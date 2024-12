La historia menos conocida de las obras del autor J. R. R. Tolkien se convierte se adapta en “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim” (“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” en su idioma original), película animada de Max dirigida por Kenji Kamiyama (“Blade Runner: Black Lotus” y “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), quien se une al productor ejecutivo Peter Jackson, director de la trilogía cinematográfica original. Entonces, ¿en qué momento tiene lugar esta nueva producción?

La cinta animada que llega a los cines de Latinoamérica el 5 de diciembre de 2024 y a los de Estados Unidos el 13 de diciembre se centra en el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Específicamente en la guerra de los Rohirrim contra los Dunlendinos, también conocidos como los Hombres Salvajes de Duneland.

Esta historia se puede encontrar en los apéndices de J. R. R. Tolkien en “El Señor de los Anillos”. En el Apéndice A, II: La Casa de Eorl se describe la cronología detallada de Los Reyes de la Marca y se menciona la fundación del Reino de Rohan. Tras apoyar al Reino de Gondor en la batalla, Eorl el Joven recibió tierras a las que llamó “Marca de los Jinetes” y que los hombres de Gondor nombraron “Rohan”.

Freca llega a pedir la mano de Hera, la hija de Helm, en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

EXPLICACIÓN DE LA LÍNEA DE TIEMPO DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”

“El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim” tiene lugar después de “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”, serie de Amazon Prime Video desarrollada por J.D. Payne y Patrick McKay, y antes de la trilogía cinematográfica de “The Lord of the Rings” de Peter Jackson.

De hecho, Tolkien señala el año exacto en el que tienen lugar los acontecimientos de la película “The War of the Rohirrim”. El autor relata que el enfrentamiento entre Freca y Helm Hammerhand que termina con la muerte del líder los Dunlendinos y la promesa de venganza de su hijo Wulf se produce cuatro años después del asalto de Wulf a Rohan en el año 2758 TE, es decir, en el año 2754 TE.

Por tanto, la nueva película animada tendría lugar casi 3.000 años después de “The Rings of Power” y 243 antes de “El Señor de los Anillos”. No obstante, de acuerdo con la sinopsis de Warner Bros. “La Guerra de los Rohirrim” tiene lugar “183 años antes de los acontecimientos narrados en la trilogía original de películas”.

Se trata de uno de los cambios que los creadores de la nueva película realizaron a la obra de Tolkien, así como el rol más relevante de Héra, la hija de Helm, que en la novela no tiene nombre. Además, en los libros, es Fréaleaf, sobrino de Helm, quien se enfrenta a Wulf.

Wulf jura vengar la muerte de su padre a manos de Helm en la película anime "El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CÓMO VER “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM”?

“El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” se estrenará el viernes 13 de diciembre de 2024 en los cines de Estados Unidos y el jueves 5 de diciembre en algunos países de América Latina.

