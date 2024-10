Después de siete intensos episodios, el final de la temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” se acerca, y Sauron nos respira en la nuca. Los hilos del mal han sido cuidadosamente tejidos, y ahora la Tierra Media está al borde de un conflicto que podría cambiarlo todo. Este último episodio promete ser decisivo, pero si eres de los que ya están ansiosos, te advertimos: probablemente, tendremos que esperar casi dos años para la siguiente entrega. Así que, si no quieres perderte el épico desenlace de esta temporada, aquí te dejamos todos los detalles sobre el capítulo 8 de la serie en Prime Video.

A lo largo de la temporada, hemos visto cómo el maia oscuro ha manipulado sutilmente a personajes clave como Celebrimbor y Adar, utilizándolos como piezas en su intrincado plan de conquista. Mientras tanto, héroes como Galadriel, Elrond y Gil-Galad han luchado incansablemente para detener sus avances.

Y en Númenor, la tensión crece mientras Elendil intenta contener la ambición desmedida de Pharazon, quien ansía controlar el futuro de su reino. Todo está preparado para una conclusión explosiva que determinará el destino de la Tierra Media.

Celebrimbor forjó los 9 anillos para los hombres en el episodio 7 de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

El gran final de la temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” está a la vuelta de la esquina, y si eres de los que están contando los días, ¡toma nota! El esperado episodio 8 se estrenará el jueves 3 de octubre de 2024.

Si estás en la costa oeste de EE.UU., lo podrás ver a partir de medianoche (12:00 AM PT), mientras que en la costa este deberás esperar hasta las 3:00 AM ET. Para los fanáticos en el Reino Unido, el final llegará a las 8:00 AM BST. Así que ajusta tus alarmas, porque la Tierra Media te espera con lo mejor de la temporada.

Cronograma de estreno de los episodios de la temporada 2 de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Para disfrutar del episodio final de la temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, solo necesitas una suscripción a Prime Video, el servicio de streaming de Amazon. Ahí podrás ver el capítulo 8, junto con todos los episodios anteriores de la temporada, si necesitas ponerte al día o recordar los momentos más épicos.