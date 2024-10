“El señor de los anillos: Los anillos de poder” (“The Lord of the Rings: The Rings of Power” en su título original) cerró su temporada 2 el jueves 3 de octubre con un final que dejó a muchos boquiabiertos. Aunque los arcos de los personajes fueron cerrados de manera impactante, las decisiones creativas han generado controversia entre los fanáticos más acérrimos del canon de J.R.R. Tolkien. Sin embargo, si eres uno de los que ha disfrutado de esta adaptación de Prime Video, aquí te contamos todo lo que se sabe sobre la esperada tercera entrega.

En el episodio final, los elfos de Lindon y Eregion se enfrentaron directamente con Sauron, mientras que el rey de los enanos tuvo una feroz batalla contra el temible balrog. Además, el inesperado regreso de Arondir, que revivió de entre los muertos, dejó a muchos sorprendidos.

Por su parte, Galadriel logró escapar de la destrucción de Eregion, marcando un cierre dramático para la temporada y preparando el terreno para lo que vendrá.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Aunque Prime Video aún no ha confirmado oficialmente la renovación de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” para una tercera temporada, todo indica que la noticia está por llegar. Y mientras esperamos esa confirmación, podemos hacer un pronóstico basado en los tiempos de producción anteriores. Después de todo, sabemos que Amazon no escatima en recursos cuando se trata de llevar la Tierra Media a la pantalla.

Los elfos que sobrevivieron al final de "El señor de los anillos: Los anillos de poder", terminaron en un valle muy parecido a lo que se vuelve Riverdale (Foto: Amazon Studios)

Si tomamos en cuenta el tiempo que les llevó filmar y lanzar las primeras dos temporadas, es probable que la producción de la tercera entrega también sea un proceso largo. Así que no te sorprendas si la espera se extiende alrededor de dos años. Sí, lo más probable es que la temporada 3 de “Los anillos de poder” llegue a nuestras pantallas a mediados de 2026.

¿DE QUÉ PODRÍA TRATAR LA TEMPORADA 3 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

La temporada 3 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” podría centrarse en la Caída de Númenor, un evento clave en la Segunda Edad. El regreso de Sauron a la isla y la desobediencia de Ar-Pharazon al desafiar a los Valar desencadenaría la destrucción de Númenor por un gran tsunami.

Charlotte Brändström, directora de varios episodios, expresó su entusiasmo por recrear este momento espectacular, diciendo: “¡[Nos enfocaríamos en] la Caída de Númenor y el gran tsunami!”. Mientras tanto, el director de fotografía Alex Disenhof admitió que filmar esta escena sería un reto, pero están preparados para lograrlo.

¿QUIÉNES VOLVERÍAN PARA LA TEMPORADA 3 DE “EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER”?

Si es que “El señor de los anillos: Los anillos de poder” no es cancelada (como muchos fanáticos de Tolkien desean), la mayoría de los actores y personajes regresarían. Con excepción de aquellos que han fallecido en la temporada 2, como el Rey Durin III, quien pereció frente al Balrog; Celebrimbor, quien muere en la caída de Eregion; y Valandil, quien fue asesinado por Kemen.

Celebrimbor murió al final de la temporada 2 de "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

Sin embargo, otros personajes principales como Galadriel, Elrond, Elendil, Isildur, Míriel, Ar-Pharazon y Gandalf regresarían. Incluso también los inventados por la serie, como Durin IV, Disa, Arondir (pese a que parecía muerto en el episodio 7, pero mágicamente revivió en la final…ok, claramente J. D. Payne & Patrick McKay necesitan tomar unos cursos de Coherencia Narrativa).

Además, dado los últimos eventos de la temporada 2, todo indica que en la siguiente temporada también podríamos ver (¡FINALMENTE!) a Anárion, quien tiene mucha importancia en los libros y es uno de los fundadores del reino de Gondor, luego de la caída de Númenor, y quien estableció Minas Tirith, que vimos en las películas de Peter Jackson

¿Veremos a Celeborn, el esposo de Galadriel que parece haber sido completamente omitido en la serie de Prime Video, dando paso a un absurdo romance entre la elfa y Elrond (quien en los libros en realidad se casa con la HIJA de Galadriel y Celeborn).